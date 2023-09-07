ابعاد استراتژی ۱۰ ساله برای توسعه منطقه «زاپروژیا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی ریانووستی، روسیه برای بهبود کیفیت زندگی مردم در منطقه زاپروژیا دست به ابتکار عملی زده است. ولادیمیر پوتین دو هفته پیش [۲۳ آگوست] در دیدار با یوکنی بالیتسکی، فرماندار این منطقه، سند توسعه ۱۰ ساله زاپروژیا را امضا کرد. وزرای اقتصادی و کشاورزی این منطقه در کنفرانس مطبوعاتی که به طور همزمان در ریانووستی در مسکو و کریمه در حال برگزاری بود، تاکید کردند که شکل جدید مدیریت زاپروژیا دولتی-خصوصی خواهد بود تا هم از توان دولتی برای حل مشکلات مردم استفاده شود و هم بخش خصوصی قوت بگیرد.

در همین رابطه سوتلانا شوچنکو، وزیر کشاورزی منطقه زاپروژیا در کنفرانس مطبوعاتی در ریانووستی بر این موضوع تاکید کرد که دولت مساحت زمین‌های قابل کشت را افزایش داده است و از راه‌اندازی شرکت‌های کشاورزی حمایت کرده است؛ اما مهمترین نکته این است که کشاورزان می‌دانند که محصولات آنها در بازار به فروش می‌رود و این موضوع را به درستی درک می‌کنند که دولت بر سیاست‌ قیمت‌گذاری نظارت دقیق دارد تا محصولات کشاورزان مقرون به صرفه خریداری شود و آنها انگیزه توسعه فعالیت‌های خود را داشته باشند.

از سوی دیگر یوری گوسکوف، وزیر توسعه اقتصادی منطقه زاپروژیا بر هماهنگی تولید محصولات میان مناطق مختلف روسیه تاکید کرد و گفت که نباید ما با یکدیگر رقابت کنیم؛ به عنوان مثال اگر در منطقه روستوف کالایی تولید می‌شود، ما باید ملحقات آن کالا را تولید کنیم. وی با بیان این مقدمه، از راه‌اندازی شورایی بین وزارتخانه‌های توسعه اقتصادی کریمه و زاپروژیا خبر داد که امکان پیوند در توسعه راهبردها را فراهم می‌کند.

وزیر اقتصادی متطقه زاپروژیا اعلام کرد که آماده مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی در نوسازی بندر بردیانسک است. او گفت: ما از یک برنامه ۱۰ سال توسعه صحبت می‌کنیم. ممکن است در طول این مدت افراد در دو دلت تغییر کنند، اما برنامه پابرجا خواهد ماند و مردم توسعه اقتصادی در منطقه را به خوبی درک می‌کنند.

گوسکوف در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بازسازی و توسعه بندر بردیانسک گفت که این بندر، منطقه زاپروژیا را به دریای آزوف و سپس سیاه و مدیترانه متصل می‌کند و گردش کالای بسیار بالایی را رقم زده است و همین موضوع سبب شده بیش از صد درخواست برای مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این منطقه وجود داشته باشد.

باید توجه داشته باشیم که منطقه زاپروژیا بیش از ۹۷۰ هزار هکتار کشت گندم دارد که قرار گرفتن در کنار بندر بردیانسک از یک سو و خط راه‌آهن ریلی از سوی دیگر موقعیت بسیار ویژه‌ای برای توسعه تجارت و کشاورزی در این منطقه ایجاد کرده است.

گفتنی است که در دیدار دو هفته پیش ولادیمیر پوتین با یوگنی بالیتسکی، فرماندار منطقه زاپروژیا، روند توسعه این منطقه مورد بررسی قرار گرفت که منجر به امضای سند «توسعه ۱۰ ساله منطقه زاپروژیا» شد. همچنین پوتین دستور داد که هر روز در مدارس این منطقه وعده‌های غذایی گرم برای دانش‌آموزان و معلمان منطقه زاپروژیا توزیع شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۸۷ درصد از ساکنان این منطقه از سیاست‌های رئیس‌جمهور روسیه حمایت می‌کنند.