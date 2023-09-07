احتمال وقوع جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان از احتمال حمله نظامی جمهوری آذربایجان به خاک ارمنستان سخن گفت.

پاشینیان با اشاره به تحرکات چند روز گذشته جمهوری آذربایجان اعلام کرد: جمهوری آذربایجان طی چند روز گذشته، نظامیان خود را در طول خط تماس مستقر کرده است.

نخست‌وزیر ارمنستان با اشاره به احتمال وقوع جنگ هشدار داد: جمهوری آذربایجان با این تحرکات عزم خود برای اقدامات تحریک‌آمیز نظامی جدید علیه منطقه قره‌باغ و ارمنستان را نشان می‌دهد.

پاشینیان در ادامه با اشاره به آمادگی ارمنستان برای امضای توافق صلح ادامه داد: ما برای امضای توافق صلح و عادی‌سازی روابط با باکو اعلام آمادگی می‌کنیم، به شرط آن که باکو به توافق‌نامه‌ها پایبند باشد.

گفتنی است پیش‌تر مقامات ارمنستان در ایروان تائید کردند که این کشور هفته آینده میزبان رزمایش مشترک با نیروهای آمریکایی خواهد بود.

این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر شد که ارمنستان از نیروهای حافظ صلح روسی در برقراری امنیت در تنها مسیری که ارمنستان را به منطقه قره باغ کوهستانی در آذربایجان متصل می‌کند، انتقاد کرد. روسیه اما این انتقاد ارمنستان را رد کرد.

اکنون وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرده است که هدف مانورهای موسوم به «شریک عقاب ۲۰۲۳» افزایش سطح همکاری بین نیروهای ارمنستان و آمریکا در مأموریت‌های بین‌المللی حفظ صلح است.

این مانور قرار است از ۱۱ تا ۲۰ سپتامبر در مرکز آموزشی زار ارمنستان برگزار شود.

این در حالی است که هفته گذشته نیز «گونتر فلینگر»، رئیس کمیته اروپایی گسترش ناتو، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی X(توئیتر سابق) از دولت ارمنستان خواست که به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بپیوندد.

وی همچنین خطاب به جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: از ارمنستان حمایت کنید.