ششمین شماره ویژه نامه اربعین عطش منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین شماره و سومین دوره ویژه نامه اربعین توسط نشریه فرهنگی رسانه‌ای عطش شهریور ۱۴۰۲ همزمان با صفر ۱۴۴۵ منتشر شد.

اکبر معصومی و حسن همیشه بهار در قسمت آستانه و رواق این ویژه نامه با یادداشت‌هایی با عنوان «حماسه مردم نهاد و ظلم ستیز» و «خودمان را گم نکنیم» به ظرفیت تمدن سازی اربعین و فراموش نکردن اهداف و آرمان‌های امام حسین (ع) پرداخته اند.

علیرضا زینلی مسئول ستاد گمشدگان نجف از عمدهای ۱ تا ۷۰۰ و مدیر سازمان حج و زیارت استان فارس در گفتگو با این ویژه نامه آورده است: گمشده‌هایی که به هر طریق ممکن پدر و مادر یا فرزندانشان را گم کرده اند از طریق پایگاه‌های ستاد یا سایت مرتبط اطلاعاتشان را اعلام کنند… همه پای کار هستند چون این کار مردمی است و اصلاً کار دولت نیست.

در بخش پنجره ویژه نامه اربعین به رعایت پاکیزگی جسم و روح و خوراک جسم و روح اشاره شده است.

علی رضایی هنرمند خوشنویس ۴۲ ساله استان قم با اشاره به برچسب‌هایی که روی کوله و لباس زائران امام حسین (ع) می‌زند، آورده است: همه زحمت می کشند و هر کاری تأثیر خودش را دارد. کسی یک ظرف آب می‌دهد یا پولش را در این راه خرج می‌کند اثری دارد، اما اثر کار فرهنگی هنری عمیق‌تر و ماندگار تر است.

حسام الدین موسوی نیز در روایت خاطره اش نوشته است: گرما و گرسنگی نمی‌گذاشت حتی چند قدم برداریم. مرد جوان نگاهش را به مریم و بچه‌ها انداخت که از خستگی گوشه‌ای افتاده بودند و بی درنگ گفت: «ای… غذا موجود… اصبر قلیل…» به طرف ساندویچی آن طرف خیابان رفت و با چند ساندویچ و نوشابه برگشت. هر چه اصرار کردم هزینه اش را حساب کنم قبول نکرد و گفت: «کل فلوس مال امام حسین (ع) …» در آغوشش گرفتم و به این همه عشق خالصانه غبطه خوردم.

محمد عادلی جوان ۳۵ ساله شیرازی ویلچر مادر ۷۰ ساله اش را با عشق جلو برده و گفته است: اینجا عمود ۱۰۵۴ است. از عمود یک مادرم را به تنهایی اینجا رسانده ام. پاهایم تاول زده و دست‌هایم درد می‌کند اما نگذاشتم مادرم بفهمد.

بخش دیگری از گفتگو نیز با محوریت لزوم هماهنگی بیشتر ستادهای اربعین عتبات و خیرین به مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در شهر نجف با این ویژه نامه اختصاص دارد.

در سایر بخش‌های ویژه نامه عطش موضوعاتی از جمله نقش حاج قاسم سلیمانی در احیای پیاده روی اربعین نوشته عبدالله شمسی، موکبی برای شناخت شیعیان نیجریه نوشته حکمت قاسم خانی و اربعین تجلی وحدت ملت‌ها برای مقابله با جبهه باطل نوشته رضا مؤمنی آمده است.

فریبا نادری و شهرزاد کمال زاده در بخش روایت هنرمندان از حضور در راهپیمایی اربعین به ترتیب آورده اند: «اگر سعادت داشته باشم با چادر به زیارت می‌روم» و «صاحب این دعوت کس دیگری است».

همچنین در بخش پایانی این ویژه نامه حکمت قاسم خانی به زمینه سازی ظهور امام زمان پرداخته است.