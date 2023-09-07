به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی کسب شکایتی مبنی بر حضور چند نفر اراذل‌واوباش که اقدام به نزاع و درگیری با سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان کرده است، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد با انجام رصدها و اقدامات پلیسی، محل اختفا متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، طی یک عملیات ضربتی دو نفر عامل اصلی این درگیری را در مخفیگاهشان دستگیر کردند که در بازرسی‌های اولیه از محل اختفای آنها سه‌تیغه قمه و یک عدد افشانه فلفلی نیز کشف شد که در ادامه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، انگیزه متهمان را اختلافات قبلی عنوان و در ادامه بیان داشت: پلیس با اشرافیت کامل و رصد جامعه بااقتدار در چهارچوب قوانین و مقررات با هر گونه اعمال مجرمانه و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطعانه خواهد کرد.