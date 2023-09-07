دستگیری بلاگر هتاک اینستاگرامی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای فضای مجازی در اردبیل اظهار کرد: با انتشار ویدئویی توهین آمیز در فضای مجازی نسبت به بازسازی عتبات عالیات و اهانت به مقدسات و اعتقادات دینی مردم که سبب خدشه دار شدن احساسات مردم به ویژه اهالی اردبیل به عنوان پایتخت حسینیت شده بود، بلافاصله این بلاگر اینستاگرامی شناسایی و نسبت به دستگیری وی اقدام شد.

وی خاطرنشان کرد: فرد مدنظر با ایجاد صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به تولید محتواهای دور از شأن و عفت عمومی می‌کرد که محتوای تأسف بار اخیر منتشره در اهانت به مقدسات نیز اقدام دیگری از این بلاگر هتاک می‌باشد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل ادامه داد: فرد دستگیر شده روانه زندان شده و در بازرسی از منزل وی یک قبضه سلاح جنگی نیز کشف و ضبط شده است.

آفاقی تاکید کرد؛ همانگونه که قبلاً به مردم اطمینان داده شده است، دادستانی اردبیل امنیت شهروندان در تمام شاخه‌ها را خط قرمز خود می‌داند و با متجاوزین به آرامش و امنیت و حقوق عمومی به شدت برخورد خواهد شد.

وی افزود: چند روز قبل یکی از سرکردگان باند اراذل و اوباش نیز به دستور دادستان مرکز استان اردبیل در مخفیگاه خود دستگیر و روانه زندان شده بود.