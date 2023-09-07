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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۵۸

دادستان اردبیل خبر داد؛

دستگیری بلاگر هتاک اینستاگرامی در اردبیل

دستگیری بلاگر هتاک اینستاگرامی در اردبیل

اردبیل-دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: فردی که همزمان با ایام اربعین حسینی با انتشار محتوا در فضای مجازی به مقدسات و باورهای دینی و اعتقادی مردم توهین کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای فضای مجازی در اردبیل اظهار کرد: با انتشار ویدئویی توهین آمیز در فضای مجازی نسبت به بازسازی عتبات عالیات و اهانت به مقدسات و اعتقادات دینی مردم که سبب خدشه دار شدن احساسات مردم به ویژه اهالی اردبیل به عنوان پایتخت حسینیت شده بود، بلافاصله این بلاگر اینستاگرامی شناسایی و نسبت به دستگیری وی اقدام شد.

وی خاطرنشان کرد: فرد مدنظر با ایجاد صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به تولید محتواهای دور از شأن و عفت عمومی می‌کرد که محتوای تأسف بار اخیر منتشره در اهانت به مقدسات نیز اقدام دیگری از این بلاگر هتاک می‌باشد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل ادامه داد: فرد دستگیر شده روانه زندان شده و در بازرسی از منزل وی یک قبضه سلاح جنگی نیز کشف و ضبط شده است.

آفاقی تاکید کرد؛ همانگونه که قبلاً به مردم اطمینان داده شده است، دادستانی اردبیل امنیت شهروندان در تمام شاخه‌ها را خط قرمز خود می‌داند و با متجاوزین به آرامش و امنیت و حقوق عمومی به شدت برخورد خواهد شد.

وی افزود: چند روز قبل یکی از سرکردگان باند اراذل و اوباش نیز به دستور دادستان مرکز استان اردبیل در مخفیگاه خود دستگیر و روانه زندان شده بود.

کد مطلب 5881054

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      این فرد توهین کننده چندین بار دستگیر شده ومتاسفانه خیلی زود ازاد شده به نظر من هیچ امیدی به زندان رفتن به مدت طولانی ایشون نیست.و دوباره ازاد خواهد شد.

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