۲ تصادف منجر به فوت در ۲ نقطه پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت گفت: متأسفانه در روز چهارشنبه شاهد وقوع دو تصادف فوتی در شهر تهران بودیم که حادثه و واژگونی اول یک دستگاه وانت پراید در خیابان وزرا در منطقه ۶ و دیگری در بزرگراه زین الدین و واژگونی پژو ۲۰۶ بود که هر دو آنها به علت نبستن کمربند ایمنی روی داد.

وی افزود: در ساعت ۰۴:۱۰ صبح دیروز در محدوده خیابان وزرا به شمال راست‌گرد خیابان عماد مغنیه یک دستگاه وانت پراید که در این مسیر در حال تردد بوده ناگهان از مسیر منحرف و پس از برخورد با جدول کناری راه واژگون، که راننده وانت از داخل خودرو به بیرون پرتاب و سر وی زیر چرخ وانت خود قرارگرفته و باعث فوت دلخراش وی درصحنه حادثه می‌شود.

سرهنگ جوانبخت گفت: تیم کارشناسی منطقه ۶ پلیس راهور تهران بزرگ بلافاصله در محل حاضر و اقدامات ترافیکی خود را جهت ایمنی محل و بررسی علل حادثه انجام دادند که دریافتند راننده وانت پراید قبل از حادثه به دلیل خستگی و خواب آلودگی هیچ گونه آثار انعکاسی مانند خط ترمز از خود بر جای نگذاشته و مستقیم و بدون آنکه ترمزی بگیرد با جداول راه برخورد کرده است.

سرهنگ جوانبخت گفت: همچنین در ساعت ۲۲:۴۰ در محدوده بزرگراه بابایی به شرق قبل از استخر یک دستگاه سمند به علت تغییر مسیر با پژو ۲۰۶ برخورد و منجر به واژگونی پژو فوق می‌گردد که متأسفانه سرنشین جلو پژو که خانم جوانی بوده به بیرون پرتاب که وی نیز در دم فوت می‌نماید.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: علت این دو فوتی در اصل واژگونی‌ها نبوده بلکه فقط و فقط نبستن کمربند ایمنی توسط راننده وانت پراید و سرنشین پژو ۲۰۶ بوده است و باید این پرسش مطرح شود که چرا با توجه به آموزش‌هایی که رانندگان دیده‌اند و اطلاع رسانی‌های پلیس راهور، باید راننده و سرنشینی پیدا شوند که کمربند ایمنی خود را نبندد.

وی بیان داشت: کمربند ایمنی ساده‌ترین ابزاری است که ناجی همه رانندگان در حوادث و تصادفات رانندگی می‌باشد و اگر این راننده و سرنشین اگر کمربند ایمنی خود را استفاده و بسته بودند این حوادث اتفاق نمی‌افتاد چرا که ابتدایی‌ترین اصول رانندگی و قبل از روشن نمودن خودرو این است که راننده و سرنشین کمربند ایمنی خود را ببندند و این جای بسی تأسف دارد که دو جوان را به خاطر نبستن کمربند ایمنی از دست بدهیم.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ: از رانندگان خواست قبل از شروع به رانندگی حتماً کمربند ایمنی خود را بسته و آنگاه اقدام به تردد نمایند و همیشه در حین رانندگی تمام حواس و توجه خود را به رانندگی اختصاص دهند و از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز نموده قبل از رانندگی حتماً استراحت کافی و لازم را داشته باشند تا شاهد اینگونه حوادث نباشیم.