حضور زائرانی از انگلیس در موکب/ اربعین سبک زندگی است

محمدحسین طبرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جریان سازی‌های دشمنان برای اینکه محرم امسال را برهم بزنند ولی به لطف سیدالشهدا خوشبختانه محرم ماندگاری رقم زده شد.

وی افزود: همچنین دشمنان تلاش کردند تا پیاده روی اربعین و مراسم اربعین را هم به حاشیه بکشند ولی به لطف امام حسین (ع) این نقشه‌ها برآب شد.

وی ادامه داد: هرچند گرمای هوا، هزینه‌های سفر، حمل و نقل و … می‌توانست مانع حضور این همه زائر شود ولی هیچیک از این مسائل نیز نتوانست مانع حضور زائرین میلیونی اربعین شود واربعین امسال رنگ و بوی دیگری داشت و در موکب امسال جلوه‌ای از حضور دانش آموزان و سفر اولی‌ها را داشتیم.

طبرستانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند اربعین، تمدن ساز اسلامی است، افزود: اربعین در واقع نقشه راه را مشخص کرد و ما باید دنبال ستاد رسانه‌ای برای اربعین باشیم، یعنی از اربعین امسال تا سال آینده چه کار می‌توان در امر رسانه انجام داد.

مسئول موکب فاطمه الزهرا (س) با عنوان اینکه از اهمیت موضوع اربعین نمی‌توان گذشت، گفت: معتقدم آن چیزی که منتسب به سیدالشهدا است، اسم ندارد، مثلاً اسم موکب فاطمه الزهرا را بدون ذکر شهر گذاشتیم.

وی با اظهار اینکه امسال در موکب زائرانی از سراسر کشور و حتی از کشورهای خارجی نظیر انگلیس داشتیم، گفت: این نشان می‌دهد اربعین یک چیز اختصاصی نیست و متعلق به اهل بیت (ع) است.

طبرستانی گفت: وقتی سر درب موکب فاطمه الزهرا می‌رسید اسم شهر رو نمی‌بیند و این به دلیل همه گیری زائران بود و نباید دستگاه امام حسین (ع) را با آمار و ارقام خراب کنیم به عنوانن نمونه عراقی‌ها که مواکب دارند، نمی آیند بگویند که فلان قدر پذیرایی دادیم، می‌گویند هر چه داشتیم برای زائرین امام حسین (ع) خرج کردیم ولی متأسفانه در ایران به سمت گزارش دهی رفتیم.

وی افزود: در بخش درمانی موکب و تیم پزشکی ۵۰ نفر به صورت ثابت و ۸۰ نفر متغیر فعالیت می‌کردند و روزانه بین هزار تا هزار و ۴۰۰ مراجعه داشتیم که به نظرم اولویت یک موکب حضور تیم پزشکی بود.

مسئول موکب فاطمه الزهرا (س) با اشاره به پخت غذا گفت: بیشترین پختی که داشتیم در یک روز ۷۲۰۰ پرس غذا بود و در روزهای دیگر جداکثر پنج هزار پرس غذا طبخ و توزیع شد.

میزبانی از ۳۰۰۰ دانش آموز

وی با عنوان اینکه موکب از دوم شهریورماه شروع به خدمات دهی کرد، به میزبانی از سه هزار دانش آموز اشاره کرد و گفت: همچنین دو حسینیه کودک در دو بخش برادران و خواهران فعال بود.

طبرستانی با عنوان اینکه در گرمای هوا و به رغم مشکلات، روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ قالب یخ با دستگاه خود موکب تهیه می‌کردیم، افزود: وقتی یک خادم یک ماه برای خدمت می‌آید و از درآمد خویش می‌گذرد و رایگان کار می‌کند، در هیچ جایی نمی‌توان این عشق را دید اما از طرف دیگر شاهد هستیم که این افراد هزینه سفر را پرداخت می‌کنند.

برای ما مسئول و افراد عادی فرقی نداشتند، همه زائر بودند

وی با اظهار اینکه افراد مختلف نظیر نصاب داربست، آشپزها، نانواها و سایر بخش‌ها به عشق امام حسین (ع) خالصانه کمک کردند؛ گفت: سعی کردیم خدمت را برای همه یکنواخت انجام دهیم و برای ما مسئول و یک فرد عادی فرقی نمی‌کند و همه را به چشم زائر می‌بینیم.

طبرستانی با تقدیر از مردم بخش لاله آباد بابل و توزیع پنج تن برنج افزود: این کار برگ درخشانی برای مردم بخش لاله آباد به همراه داشت و از سوی دیگر شاهد آن بودیم که از اردبیل، تهران، خراسان رضوی، قم، کاشان، یزد و ایرانی‌های خارج از کشور به موکب کمک کردند و سعی بر این بود عمده جمع آوری نذورات را خارج از شهرستان انجام دهیم.

وی خواستار ساماندهی و نظارت مسئولان شهرستان در زمینه سفرهای اربعین شد و گفت: مسئولان شهر بابل باید امر اربعین را ساماندهی و نظارت بیشتری می‌کردند تا یک زائر برای حضور در اربعین حسینی وسیله نقلیه را به راحتی فراهم کند.

مسئول موکب فاطمه الزهرا (س) با اظهار اینکه ۳۵۰ خادم در موکب فعال بودند، گفت: پرونده اربعین ۱۴۰۲ بسته شد ولی مردمی بودن اربعین باید در اولویت باشد و الحمدالله برنامه ریزی مرز نسبت به سال قبل بهتر بود ولی در زمینه حمل و نقل نمره خوبی نگرفتیم.

وی از خیران و بانیان در تأمین نیازمندی‌ها و نذورات تقدیر کرد و گفت: اربعین ایران باید ۲۰ میلیونی شود زیرا اربعین خودش یک سبک زندگی است و مدل اربعین حلال مشکلات کشور است.