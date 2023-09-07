پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل بلغارستان/ محک جدی خط دفاعی

گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران مقابل بلغارستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه هریستوف بتوف برگزار شد.

این دیدار با برتری یک بر صفر تیم ملی ایران به پایان رسید. محمد محبی (۱۴) تک گل بازی را برای ایران به ثمر رساند.

شاگردان امیر قلعه نویی با سوت آغاز بازی توسط لازار لوکیچ تسلط کامل روی توپ و میدان داشتند و توانستند خیلی زود روی بازی احاطه داشته باشند.

اشتباه مدافعان بلغارستان باعث شد تیم ملی ایران نخستین فرصت خود را روی ضربه ایستگاهی در دقیقه ۱۰ توسط احسان حاج صفی به دست بیاورد اما این توپ را گلر بلغارستان گرفت تا نوبت به اشتباهی دیگر از مدافع بلغار، مقدمات گل اول ایران را فراهم کند.

ایلیا گروئف مدافع چپ بلغارها در دفع توپ دچار اشتباه شد تا سامان قدوس که به خوبی توپ را دنبال می‌کرد به آن برسد و با پاس سالم خود محمد محبی را مقابل دروازه خالی از دروازه‌بان قرار داده تا این‌گونه سفیدپوشان ایران به پیروزی در نیمه اول برسند.

مصدومیت علیرضا بیرانوند در دقیقه ۲۳ به دلیل کشیدگی عضلات پا باعث تعویض او شد تا پیام نیازمند جانشین وی شود.

نیمه دوم با بازی مالکانه بلغارها آغاز شد. آنها برای جبران گل خورده تغییر سیستم دادند تا با دو مهاجم روی دروازه ایران فشار بیاورند.

با این حال شاگردان قلعه نویی باز هم سعی کردند با دوندگی بالا طراحی حملات میزبان را خنثی کنند. تعویض‌های دو تیم در نیمه دوم نشان از تلاش برای بهبود کیفیت آنها را داشت اما بازی فیزیکی بازیکنان هر دو تیم باعث شد تا داور مسابقه بارها کارت زرد را از جیب خود بیرون بیاورد.

بلغارها در ۱۵ دقیقه پایانی با سانتر از جناحین سعی داشتند دروازه نیازمند را تهدید کنند اما دفاع مطلوب خلیل زاده و پورعلی گنجی در قلب دفاع مانع از گل خوردن شد تا بازی با همان یک گلی که محبی در نیمه اول به ثمر رساند پایان یابد.