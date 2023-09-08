به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاری‌قرآن اظهار داشت: براساس برنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، تولید ۲۴۳ هزار واحد مسکونی از ساخت و عرضه چهار میلیون واحد مسکونی کشور در مدت چهار سال در برنامه استان اصفهان است.

وی افزود: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، افزون بر ۴۴۰ هزار نفر در استان اصفهان در مرحله‌های مختلف در سامانه طرح‌های حمایتی دولت برای مسکن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد، در حال حاضر بیش از ۱۴۸ هزار نفر حائز شرایط فعال شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن در ۱۰۸ شهر استان اصفهان شامل ۳ شهر جدید و ۱۰۵ شهر در شهرستان‌های مختلف استان انجام شده است.

وی ادامه داد: برای متقاضیان واجد شرایط، با الحاق افزون بر هزار هکتار زمین به محدوده شهری همچنین در نظر گرفتن زمین‌های موجود سازمان ملی زمین و مسکن در استان، برای احداث بیش از ۷۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف استان اصفهان زمین تأمین شده است.

قاری‌قرآن افزود: در شهر جدید بهارستان ۲۶ هزار واحد، در شهر جدید فولادشهر ۱۲ هزار واحد و در شهر جدید مجلسی ۹ هزار واحد تأمین زمین شده است.

وی گفت: برای افزون بر ۴۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط دیگر، طبق برنامه ریزی اندیشیده شده، برای تأمین زمین این افراد در شهر جدید چهارم در شمال شهر اصفهان پیش بینی‌های لازم شده و پس از انجام طرح جامع مقدمات آن صورت می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: علاوه بر شهر جدید چهارم، در مناطق دیگری نیز مکان‌هایی برای احداث شهرک‌های مسکونی شناسایی شدند که جلساتی در این رابطه برگزار و برنامه‌ریزی لازم انجام شده است تا پس از سیر مراحل مرتبط، تأمین مسکن انجام شود.‌

به گزارش مهر، شهر جدید چهارم اصفهان، شیخ بهایی نامگذاری شده است.