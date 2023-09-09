  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ شهریور ۱۴۰۲، ۷:۳۵

استاندار ایلام:

۲ هزار و ۱۵۰ اتوبوس زوار را از پایانه برکت مهران جابه‌جا کردند

۲ هزار و ۱۵۰ اتوبوس زوار را از پایانه برکت مهران جابه‌جا کردند

ایلام-استاندار ایلام گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲هزارو ۱۵۰ اتوبوس زوار را از پایانه مسافربری برکت به محل سکونت خود انتقال دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حس بهرام‌نیا شامگاه جمعه پس از بازدید از مواکب، سکوهای محل استقرار اتوبوس‌ها و دپوی پایانه برکت، سپس در نشست قرارگاه اربعین حضور یافت.

وی در این نشست گفت: اقلام مورد نیاز همه مواکب فعال تأمین می‌شود و با همه توان تا خروج زوار از کشور عراق به آنان در پایانه برکت خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی در ادامه افزود: هیچ مشکلی در تأمین یخ و آب برای زوار برگشتی از عتبات عالیات در پایانه برکت وجود ندارد و آب و یخ به مقدار لازم تأمین شده است.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به پیک بازگشت زوار و ضرورت پخت نان و توزیع بین مواکب، بیان داشت: در هر شبانه روز ۶۰ تا ۷۰ هزار نان پخت و بین مواکب توزیع می‌شود.

وی با تاکید بر این نکته که نظارت بر سوار شدن زوار به اتوبوس‌ها تشدید شده است، گفت؛ هیچ اتوبوسی خالی از پایانه خارج نمی‌شود.

بهرام نیا گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ هزار و ۱۵۰ اتوبوس زوار را از پایانه مسافربری برکت به محل سکونت خود انتقال دادند.

کد مطلب 5881662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام ،من دیروز وارد پایانه برکت مهران شدم ، هیچ اتوبوسی وجود نداشت، بعد از معطلی فروان ، یک تاکسی گرفتم، چهار ونیم میلیون تومان کرایه گرفت، ای کاش به همین بسنده میکرد، ما را از خرم آباد و ازآنجا به تهران آورد و ما را زجرکش کرد ،درست ۱۴ ساعت تو را بودم، یکی بگه چطور میشه از راننده تاکسیه شکایت کرد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها