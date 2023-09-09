به گزارش خبرگزاری مهر، حس بهرام‌نیا شامگاه جمعه پس از بازدید از مواکب، سکوهای محل استقرار اتوبوس‌ها و دپوی پایانه برکت، سپس در نشست قرارگاه اربعین حضور یافت.

وی در این نشست گفت: اقلام مورد نیاز همه مواکب فعال تأمین می‌شود و با همه توان تا خروج زوار از کشور عراق به آنان در پایانه برکت خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی در ادامه افزود: هیچ مشکلی در تأمین یخ و آب برای زوار برگشتی از عتبات عالیات در پایانه برکت وجود ندارد و آب و یخ به مقدار لازم تأمین شده است.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به پیک بازگشت زوار و ضرورت پخت نان و توزیع بین مواکب، بیان داشت: در هر شبانه روز ۶۰ تا ۷۰ هزار نان پخت و بین مواکب توزیع می‌شود.

وی با تاکید بر این نکته که نظارت بر سوار شدن زوار به اتوبوس‌ها تشدید شده است، گفت؛ هیچ اتوبوسی خالی از پایانه خارج نمی‌شود.

بهرام نیا گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ هزار و ۱۵۰ اتوبوس زوار را از پایانه مسافربری برکت به محل سکونت خود انتقال دادند.