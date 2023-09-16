محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر الزاماتی که باید در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: مجلس در زمان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تلاش حداکثری برای کمی کردن و زمانبندی احکام آن برنامه کرد که باعث شد بتوانیم میزان تحقق برنامه ششم توسعه را بسنجیم.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه هم باید کمی و زمانبندی شود و نباید در آن کلیگویی شود، چرا که کلی گویی و نداشتن زمانبندی باعث میشود برنامه پنچ ساله کشور ما به ازای عملی و خارجی نداشته باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در جریان بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه حرفهای کلی زده شود، نمیتوان آن را ارزیابی کرد. برنامه هفتم توسعه باید واقعبینانه و سنجیده باشد و قابلیت اجرا داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کلیگویی و نوشتن مطالب انتزاعی در لایحه برنامه هفتم توسعه راه به جایی نمیبرد، گفت: برنامه هفتم توسعه باید تقسیمبندی زمانی داشته باشد؛ به این معنا که زمانی که گفته میشود در پایان برنامه هفتم توسعه باید فلان اتفاق بیفتد، ممکن است دستگاهی هیچ کاری انجام ندهد و سال آخر بگوید این موضوع قابل اجرا نبود اما اگر تقسیم بندی زمانی شود و بگوییم که هر سال باید چند درصد از آن پیشرفت داشته باشد، طبیعتاً هر سال قابل ارزیابی است و دستگاهها نمیتوانند در سال آخر بگویند قابل اجرا نبود و باید طی پنج سال و گام به گام آن را اجرا کنند.
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