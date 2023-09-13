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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

هفته گرد و خاکی در شمال سیستان و بلوچستان

هفته گرد و خاکی در شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از گرد و خاکی بودن هوا طی هفته آینده در شمال استان خبر داد.

محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، افزود: از شنبه تا جمعه (۲۵ تا ۳۱ شهریور) صبح‌ها وزش باد شدید و گردوخاک، نقاط مستعد طوفان گردوخاک برای مناطق شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی این مدت، احتمال افزایش غبار برای زاهدان و مناطق مرکزی وجود دارد.

وی گفت: ساکنان شمال استان به نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در زمان غبار آلود شدن هوا توجه شود و رعایت حداکثری مقررات رانندگی در جاده‌های زابل _ نهبندان، زاهدان _ زابل در نظر گرفته شده و از کار در ارتفاعات جدا پرهیز شود.

کد مطلب 5885430

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