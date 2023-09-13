به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در همایش هم اندیشی ستاد ملی هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، اظهار کرد: هر کسی امروز دانش آموزان ما را تربیت کند آینده ما را خواهد ساخت؛ دشمن تمام رابطه خود با ما را با جنگ تعریف کرده و همه میدانها، صحنهها و عرصهها را به میدان جنگ تبدیل کرده است ما از برخی از این میادین عبور کردهایم با هدایتهای حکیمانه امام و رهبر بزرگوار انقلاب، بر دشمنان در عرصه نبرد سخت و نظامی فائق آمدهایم و راه را در این عرصه بر آنان بستهایم.
وی افزود: در نبرد سخت در خطوط مقدم بودهایم و شما در پشت جبههها ما را یاری کردید تا راه غلبه بر دشمن بسته شود اما امروز صحنه جابجا شده است شما در قلب مرکزی میدان جنگ هستید و ما پشت سر شما ایستادهایم و شما را یاری میدهیم اما خطوط نبرد، میدان عمل شمااست.
فرمانده کل سپاه بیان کرد: یکی از شگفتآورترین خصوصیاتی که در انقلاب ما ظهور دارد این است که هرجا با دشمن قدرتمند درگیر شدیم قدرت ساختیم و موفق شدیم و امروز دشمن همه صحنهها را آزموده است، تمام راهبردها را تجربه کرده است هر راهبردی که علیه ما به کار گرفته محصول تجربهای عظیم در میدان جهانی بزرگ بوده است.
وی تصریح کرد: دشمن مجرب، میدان دیده و کارکشته است و همه این موارد را به شکل همزمان علیه ما به کار بسته است. او شکست خورده است اما عقب نرفته و خاموش نشده است زیرا میداند زوال او معادل رونق و صعود ماست و ما در چنین میدانی هستیم.
سردار سلامی اضافه کرد: ما بسیاری از مسیرهای سخت برای فتح قلهها را طی کردهایم. اگر بخواهیم دشمن را نشان دهیم او با ناکامی در سیاستها توصیف میشود اما دشمن هرگز میل به انتخاب مسیری که در آن دفن همه سیاستها و تراکم قدرت اوست را نشان نمیدهد.
فرمانده کل سپاه گفت: دشمن تلاش دارد حفرهای عمیق در باور و امید ما ایجاد کند او میخواهد میدان جنگ را از جغرافیای سرزمینی به جغرافیای ذهنها تغییر دهد. او معتقد است تنها سرنوشت باقی مانده اشغال ذهنها و تسخیر قلبهاست جامعهای که در جوانانش بذر تردید، بیاعتمادی، جهل، توهم و ناآگاهی افشانده شود متوقف میشود جوان قوه عاقله و قوه محرکه یک جامعه است انرژی متراکم یک جامعه، نیروی جوان اوست.
وی تصریح کرد: این همایش برای ایجاد یک عزم، اراده و همت بلند در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد بود؛ علم بر شانههای آموزش و پرورش کشور استوار است معماران اصلی هندسه این تمدن شما هستید و این نقش جاودانه خواهد بود لذا یک کوتاهی، تعلل، غفلت از فرصتها کافی است تا مسیر یک ملت تغییر کند، دشمن در منطقه برای راه نفوذ در انتظار است لذا جوانان امروز یک هدف برای دشمن هستند.
فرمانده کل سپاه تاکید کرد: آموزش و پرورش تنها انتقال دانش نیست در کنار انتقال دانش، پرورش قلبها، استحکام بخشی به ایمانها، نفوذ ناپذیرسازی دلها و تسخیر ذهنها مهم است.
وی بیان کرد: دشمنان تلاش دارند جوانان ما را از فضای اخلاقی دور کنند لذا معتقدم در دوره تحول آموزش و پرورش یک بازنگری در متون لازم است شما باید معارفی را به دانش آموزان بیاموزید که تحت تأثیر ابهامات دشمنان نشوند.
سردار سلامی گفت: باید با استفاده از امکانات نشاط را به جوانان هدیه دهیم تا آنان بر دشمنان غلبه کنند. باید بچهها را سرشار از افتخار و شادابی کنیم فلسفه بودن ما همین است. آگاهی بخشی به اولیا نسبت به مخاطرات پیش روی دانش آموزان، بسیار مهم است که باید برای آن برنامه داشته باشیم.
در همایش ستاد ملی هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانشآموزی
فرمانده کل سپاه: آینده با نوجوانان ساخته میشود
فرمانده کل سپاه گفت: هر مدرسه یک ایران آینده و هر دانش آموز یک دنیا است آینده با همین نوجوانان، شکوفههای معطر و امیدهای ما ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در همایش هم اندیشی ستاد ملی هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، اظهار کرد: هر کسی امروز دانش آموزان ما را تربیت کند آینده ما را خواهد ساخت؛ دشمن تمام رابطه خود با ما را با جنگ تعریف کرده و همه میدانها، صحنهها و عرصهها را به میدان جنگ تبدیل کرده است ما از برخی از این میادین عبور کردهایم با هدایتهای حکیمانه امام و رهبر بزرگوار انقلاب، بر دشمنان در عرصه نبرد سخت و نظامی فائق آمدهایم و راه را در این عرصه بر آنان بستهایم.
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