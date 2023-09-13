نتایج مفید طرح سلامت خانواده در آینده بروز خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در آئین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سعیدی نژاد (اسلام‌آباد نظامی) ضمن تقدیر از خیران حوزه سلامت، اظهار کرد: مردم به عنوان محور اصلی در پیشبرد برنامه‌های حوزه سلامت هستند.

وی، بهداشت را مقدم بر درمان برشمرد و بر لزوم توجه به شاخص‌های بهداشتی تأکید کرد و گفت: مسئولیت تأمین و حفظ سلامت مردم تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست و در این راستا تمام دستگاه‌ها، نهادها، مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی نقش دارند.

فرشیدی با بیان اینکه وجود انسان سالم منجر به داشتن جامعه‌ای سالم و درنهایت پیشرفت و توسعه پایدار خواهد شد، تصریح کرد: اجرای ۴ هزار پروژه بهداشتی یکی از اقدامات ارزشمندی بود که در دولت سیزدهم محقق شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: اجرای طرح سلامت خانواده نیز به عنوان یکی از برنامه‌های مهم سال جاری است که با هدف ارتقای برنامه‌های خودمراقبتی و سطح سواد سلامت جامعه با قدرت آغاز شده که نتایج مفید آن در سال‌های آینده بروز بیشتری خواهد داشت.

فرشیدی با اشاره به اینکه توسعه مراکز جامع خدمات سلامت نقش اساسی در کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی و پیشگیری از بیماری‌ها دارد، گفت: حضور کارشناسان روانشناس، تغذیه، بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای در این مراکز، سبب حفظ تمامی ابعاد سلامت جامعه می‌شود.