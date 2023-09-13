۴۳۰ هزار دانش آموز هرمزگانی برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قویدل عصر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: سه هزار و ۵۰۰ واحد آموزشی با ۱۸ هزار کلاس درس استان نیز برای تحصیل دانش آموزان آماده شده است. ۲۸ هزار نیروی آموزشی و اداری نیز برای سال تحصیلی جدید آماده هستند.

قویدل افزود: دانش آموزان کلاس اول ابتدایی نیز روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه در مدارس حاضر می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: امروز تفاهم نامه ایجاد اولین هنرستان جوار بنادر و دریانوردی کشور نیز بین آموزش و پرورش هرمزگان و سازمان بنادر و دریانوردی استان امضا شد.

قویدل افزود: این هنرستان در دو رشته ناوبری و تعمیر موتور شناورها در ناحیه دو بندرعباس از اول مهر ماه راه اندازی می‌شود. آموزش‌های عملی این رشته‌ها در سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان است که دانش آموزان برتر این رشته‌ها نیز بورسیه می‌شوند.

قویدل افزود: تابستان امسال در طرح شهید عجمیان، ۳۰۰ مدرسه مناطق روستایی و نیازمند استان نیز با حضور گروه‌های مردمی و گروه‌های جهادی برای تحصیل دانش آموزان آماده سازی شد.