به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان‌الله گشتاسبی روز چهارشنبه در همایش دانشگاه در طراز انقلاب که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی، مسئولین همواره در حال تلاش و مجاهدت هستند و اگر پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت بخش عظیم آن را مدیون دانشجویان و نخبگان هستند.

وی با بیان اینکه پیروزی، تداوم و استمرار انقلاب اسلامی از دانشگاه نشأت گرفت، افزود: به همین دلیل امروز، هجمه دشمن بر روی نقاط قوت و تأثیرگذار کشور از جمله دانشگاه‌هاست.

وی گفت: هر چه جلوتر می‌رویم هجمه‌ها در جاهای اثربخشی چون دانشگاه‌ها که نقش اساسی در پیروزی انقلاب داشتند، بیشتر می‌شود پس اگر جامعه دانشگاهی ما فعال، پویا و هوشیار و آماده به کار باشند قطعاً یاس دشمنان را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: دشمن در جای‌جای مسائل و پیشرفت کشور ما برنامه‌ریزی کرده و تلاش می‌کند که نگذارد به اهداف عالیه خود برسد چرا که دشمن به این باور رسیده است که انقلاب اسلامی با قوت و سرعت مسیر خود را طی کرده و دائماً به دنبال مشکل برای کشور عزیزمان هستند.

سردار گشتاسبی یادآور شد: جامعیت و موفقیت کشور ما در گرو تلاش‌های نخبگان و دلسوزان انقلاب است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: دشمن برای یک کشور قوی و با دوام و با استحکام برنامه‌ریزی می‌کند و قشر عظیم دانشگاهی، دانشجویی، دانش‌آموزی و خردسالان را هدف قرار داده است.

وی در پایان گفت: تلاش ما باید بر این باشد که در تمام موقعیت‌ها آرامش ایجاد کنیم تا اقتدار نظام حفظ شود و به فضل خداوند این انقلاب اسلامی با استمرار مسیر خود را طی خواهد کرد.