دریافت 12 MB کد مطلب 5885713 https://mehrnews.com/x333nC ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۳۵ کد مطلب 5885713 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۳۵ انتشار نخستین بار ؛ ناگفتههای پرونده نوید افکاری از زبان خودش مستند روایت نوید گزارشی از اعترافات نوید افکاری از زبان خودش است که برای اولین بار منتشر می شود. کپی شد مطالب مرتبط ماجرای قصاص "نوید افکاری" چیست؟ سند جدید نوید افکاری/پزشکی قانونی نمی روم تماس تلفنی نوید افکاری با خانوده اش قبل از قصاص/ محکوم ملاقات حضوری را نپذیرفت نقشه دومین قتل نوید افکاری چگونه ناکام ماند؟/ ضرب و جرح و سرقت بخشی از کارنامه سیاه افکاریها برچسبها نوید افکاری قتل متهم به قتل اعدام حمله با چاقو
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