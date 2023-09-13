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کد مطلب 5885713
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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۳۵

انتشار نخستین بار ؛ ناگفته‌های پرونده نوید افکاری از زبان خودش

انتشار نخستین بار ؛ ناگفته‌های پرونده نوید افکاری از زبان خودش

مستند روایت نوید گزارشی از اعترافات نوید افکاری از زبان خودش است که برای اولین بار منتشر می شود.

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    نظرات

    • IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
      11 5
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      برای روشن شدن واقعیت دادگاه را علنی برگذار میکردند
    • ناشناس IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
      5 5
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      لعنت بر دل سیاه شیطان
    • محمد خوئی AE ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
      4 10
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      خدا بر نوید افکاری لعنت کند که همنشین بد و شیطانی (سعودی اینترنشنال و منوتو و ووآ و بی بی سی) را یار خود انتخاب کرده.

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