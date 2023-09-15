یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری یکی از سرشبکههای اغتشاشگران در پاکدشت خبر داد.
بر اساس این گزارش، این فرد با رصد اطلاعاتی در شرق استان تهران، شناسایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) دستگیر شده است.
طبق گزارش منبع آگاه نامبرده ضمن ارتباط مستمر با سرپل نفاق و شبکهسازی و همچنین تهیه مواد آتشزا و منفجره، به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه از جمله تخریب برخی اماکن در شهرستان پاکدشت بوده است.
وی درباره سابقه این سرشبکه عنوان داشت: فرد مذکور در اغتشاشات ۱۴۰۱ اقدام به تخریب دوربینهای شهری در شهرستان به منظور عدم شناسایی اغتشاشگران کرده بود.
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