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۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

دستگیری یکی از سرشبکه‌های اغتشاشگران در پاکدشت

دستگیری یکی از سرشبکه‌های اغتشاشگران در پاکدشت

پاکدشت- یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری یکی از سرشبکه‌های اغتشاشگران در پاکدشت خبر داد.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری یکی از سرشبکه‌های اغتشاشگران در پاکدشت خبر داد.‌

بر اساس این گزارش، این فرد با رصد اطلاعاتی در شرق استان تهران، شناسایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) دستگیر شده است.

طبق گزارش منبع آگاه نامبرده ضمن ارتباط مستمر با سرپل نفاق و شبکه‌سازی و همچنین تهیه مواد آتش‌زا و منفجره، به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه از جمله تخریب برخی اماکن در شهرستان پاکدشت بوده است.

وی درباره سابقه این سرشبکه عنوان داشت: فرد مذکور در اغتشاشات ۱۴۰۱ اقدام به تخریب دوربین‌های شهری در شهرستان به منظور عدم شناسایی اغتشاشگران کرده بود.

کد مطلب 5886435

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
      13 21
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      خدا لعنت کنه اوباش واعتشاشگران که با پول مزدوری کشور به به هرج ومرج میرسونند
    • علی FR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
      13 17
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      واقعا چرا این جونورها رو میگیرید بعد ازاد میکنیدودوباره همینکارو تکرار میکنید .میشه درباره این کارتون کمی فکر کنید اینها که هیچوقت ادم نمیشن وکینه شون نسبت به کشور ونظام ازبین نمیره
    • وطن دوست IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      1 2
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      این انگل‌ها با طناب دار نابود کنید

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