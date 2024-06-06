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۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۲۳

وزیر ورزش خبر داد

بودجه ۱۱۰ میلیاردی دولت برای VAR/ لیگ بعدی باید مجهز برگزار شود

بودجه ۱۱۰ میلیاردی دولت برای VAR/ لیگ بعدی باید مجهز برگزار شود

وزیر ورزش و جوانان گفت: لیگ آتی باید با VAR برگزار شود/ شرکت توسعه تا دو هفته آتی با رفع موانع اداری دغدغه هواداران فوتبال را برطرف کند

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت تجهیز رقابت‌های فوتبال باشگاهی ایران از لیگ بیست و چهارم به VAR گفت: لازمه داشتن لیگ پویا، سالم و فساد ستیز داشتن VAR است بنابراین لیگ بیست و چهارم حتماً باید با VAR برگزار شود.

وی افزود: با وجود اینکه تأمین اعتبار برای تجهیز لیگ به کمک داور ویدئویی، مسئولیت باشگاه‌ها و مجموعه فوتبال است اما دولت برای حمایت از فوتبال به عنوان رشته‌ای پرمخاطب ١١٠ میلیارد تومان برای این کار تأمین اعتبار کرد تا هفت دستگاه VAR و متعلقات آن برای ورزشگاه شهرهای مختلف خریداری شود.

وزیر ورزش و جوانان از دستور به شرکت توسعه و تجهیز برای رفع دغدغه هواداران فوتبال خبر داد، گفت: شرکت توسعه باید پس از رفع موانع اداری ظرف دو هفته آینده این دغدغه را بر طرف کند تا با تجهیز ورزشگاه‌ها، فصل آتی لیگ برتر با VAR برگزار شود. همچنین از فدراسیون فوتبال خواستم با انجام هماهنگی لازم با مبادی ذیربط همچون فیفا، دیدار نهایی جام حذفی را با استفاده از کمک داور ویدئویی برگزار کند.

کد مطلب 6128779
مهدی مرتضویان

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