سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مشهد مقدس گفت: تردد از استان‌های گلستان، سمنان و خراسان جنوبی به سمت مشهد مقدس با وضعیت ترافیکی مناسب در حال انجام است.

وی افزود: وضعیت تردد در کمربندی‌های ورودی به شهر مشهد با توجه به ازدحام تردد زائرین در این مسیر به صورتی است که در بعضی از ساعات شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.

سرهنگ شیرانی بیان داشت: جاده قدیم مشهد ملک آباد صرفاً برای تردد زائرین پیاده اختصاص داده شده و مسیر جایگزین آن آزادراه مشهد باغچه است.

وی ادامه داد: این محدودیت جاده قدیم مشهد ملک آباد تا ۲۵ شهریور ماه برای تردد زائرین پیاده ادامه دارد.

سرهنگ شیرانی در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور گفت: تردد در محورهای شمالی امروز نسبت به روز گذشته بهتر است و صرفاً در جاده چالوس حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، آزادراه قزوین - رشت حدفاصل منجیل تا رودبار و محدوده جاده هراز حدفاصل بایجان شاهد ترافیک سنگین هستیم.