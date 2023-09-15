به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد با تسلیت شهادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: امام رضا (ع) همانند سایر ائمه اطهار (ع) برای هدایت مسلمانان و حاکمیت توحید گام برداشتند و انسان‌ها را به تقوای الهی دعوت می‌کردند.

وی افزود: زمانی که توحید در جامعه حاکم شود دیگر قدرت شرق و غرب معنا پیدا نمی‌کند و امام خمینی (ره) بر اساس سیره ائمه اطهار (ع) انقلاب اسلامی را رهبری کرد.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: تربیت دینی، ترویج اسلام ناب محمدی (ص) و ایجاد روحیه استقلال و خودباوری توسط امام راحل (ره) کشورمان را امروز دارای استقلال و صلابت کرده است.

علما با اشاره به ۲۵ شهریور ماه سالروز قتل عام مردم فلسطین در صبرا و شتیلا به دست رژیم صهیونیستی، گفت: امام خمینی (ره) از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی را غده سرطانی دانست.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت دولت، ادامه داد: رهبری در این دیدار بر حفظ و تقویت وحدت تاکید کردند زیرا دشمن در اتاق فکر خود بر تفرقه افکنی بین آحاد جامعه برای از بین بردن امنیت نقشه چینی کرده‌اند.

امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: مردم ایران با صبر و استقامت و بصیرت خود تمام نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند و قطعاً توطئه‌های دشمنان راه به جایی نخواهد برد.