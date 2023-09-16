آئین نامه الگوی جدید تدوین برنامه های درسی دانشگاه ها تهیه شد

رضا نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازنگری رشته‌های تحصیلی دانشگاهی گفت: طی ۱۶ ماه اخیر برنامه درسی ۷۰۰ رشته بازنگری و یا تدوین شده است، در این حین احساس شد برنامه‌های درسی یک سری نقاط ضعفی دارند و از این رو آئین نامه‌ای با عنوان الگوی جدید تدوین برنامه‌های درسی با چهار محور «روز آمدی برنامه‌های درسی، مهارتی و اشتغال پذیری دروس، انطباق با آمایش و مأموریت آموزش عالی و توجه به خواستگاه تمدنی و اجتماعی کشور»، تدوین شد.

وی ادامه داد: براین اساس یک برنامه کلان تحت عنوان ۱۵۰۰ برنامه درسی تدوین شده است که به زودی شروع و اجرایی می‌شود. امیدواریم در چهارچوب برنامه درسی جدید، این امکان را داشته باشیم برنامه‌های درسی با توجه به این چهار محور به طور مرتب به روزرسانی شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: اتفاق مهم دیگری که در این آئین نامه رخ داده است، به رسیمت شناختن تنوع است، به عنوان مثال درس کشاورزی که در شمال کشور تدریس می‌شود، باید با درس کشاورزی که در زابل تدریس می‌شود، متفاوت باشد. اینکه هر دو یکی باشند، بی معنی است.

وی افزود: در واقع این موضوع نیزبه رسمت شناخته شده است و من فکر می‌کنم کیفیت برنامه‌های درسی ما در یک فرایند ۴ ساله پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت.