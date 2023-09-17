ثبت نام ۹۷ درصد دانش آموزان کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، طیب سالاروندیان صبح امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش کردستان گفت: در سال تحصیلی جاری ۲۹۰ هزار دانش آموز در ۱۲ هزار و ۷۳۴ کلاس درس، ۳ هزار و ۶۲ مدرسه مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی افزود: تاکنون ۹۷ درصد دانش آموزان در سطح استان موفق به ثبت نام در مدارس شده اند و با تعیین تکلیف دانش آموزان پایه هفتم در نمونه دولتی این مهم تکمیل خواهد شد.

سالاروندیان خاطرنشان کرد: تاکنون برای ۳۲ درصد فرهنگیان استان ابلاغ صادر شده است و این روند ادامه دارد.

وی اعلام کرد: در سال تحصیلی جاری نیز بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده شاهد بازگشایی مدارس در روز اول مهرماه خواهیم بود و مدارس پسرانه ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه و مدارس دخترانه ۷ و ۴۵ دقیقه صبح شروع به کار خواهند کرد.

سالاروندیان خاطرنشان کرد: نوبت عصر مدارس در استان نیز برای پسران ۱۲ و ۳۰ دقیقه و برای دختران ۱۲ و ۴۵ دقیقه خواهدبود.