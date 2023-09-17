۴۰۰ بسته آموزشی بین دانش آموزان نیازمند مازندران توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از توزیع ۴۰۰ بسته آموزشی در قالب طرح مهر تحصیلی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار استان خبر داد و گفت: ارزش هر بسته تحصیلی ۵۰۰ هزار تومان است که با کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به دانش آموزان جامعه هدف اهدا می‌شود.

وی ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول اظهار کرد: همه ساله در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، طرح مهر تحصیلی در راستای اجرای امینانه نیات موقوفات در مازندران اجرا می‌شود.

وی افزود: طرح مهر تحصیلی با هدف تهیه اقلام مورد نیاز تحصیلی دانش‌آموزان کم برخوردار استان اجرا می‌شود، ادامه داد: طرح مهر تحصیلی توسط ادارات اوقاف و امور خیریه بهشهر، قائم شهر، بابل، تنکابن، آمل، لاریجان و ساری اجرا خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از توزیع ۴۰۰ بسته آموزشی در قالب طرح مهر تحصیلی بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار استان خبر داد و گفت: ارزش هر بسته تحصیلی ۵۰۰ هزار تومان است که با کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به دانش آموزان جامعه هدف اهدا می‌شود.

حیدری خاطرنشان کرد: بخش اعظم این بسته‌های کمک آموزشی و تحصیلی از محل اجرای نیات موقوفه میرزا مهدی اشرفی بهشهر و موقوفه علینقی‌کنی قائمشهر تأمین می‌شود.