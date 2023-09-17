اجرای آزمایشی «نظام دوری» در ۶۴۰ کلاس درس

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه نجفی پازوکی با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی «نظام دوری» در دوره اول ابتدایی گفت: قرار است در قالب این طرح، دانشآموزان پایه اول تا سوم دبستان با یک معلم درس بخوانند. در واقع «نظام دوری» این هدف را دنبال میکند که دانشآموزان سه سال اول تحصیل را با یک معلم بگذرانند و در گامهای بعدی اهداف تربیتی مدنظر مدرسه با همراهی خانواده در این دوره سنی محقق شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: در سال تحصیلی جدید، فقط تعداد کمی از مدارس، مجری «نظام دورهای» به صورت آزمایشی خواهند بود تا جایی که در مجموع ۶۴۰ کلاس درس در کل کشور تحت پوشش این طرح قرار میگیرند. پس از آن نتایج این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درباره آن تصمیمات جدیدی گرفته میشود.
نجفی با اشاره به تمرکز بر فضای تربیتی دانشآموزان اذعان داشت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اجرای نظام دوری تأکید دارد و بر این اساس دانشآموز پایه اول دبستان هنگامی که با معلم خود آشنا میشود، برای دو سال آینده یعنی پایه دوم و سوم نیز با همین معلم خواهد بود و این موضوع به احساس امنیت او و خانواده کمک میکند.
وی ادامه داد: اجرای نظام دورهای منجر به آن میشود تا در دوره اول ابتدایی (پایههای اول، دوم و سوم دبستان) به عنوان دوره کسب شایستگیهای پایه، شاهد ایجاد فضای تربیتی واحد به کمک معلم و والدین باشیم، اگر دانشآموز کلاس اول تا سوم دبستان را با یک معلم طی کند شرایط به گونهای میشود که در مدت سه سال همانند یک خانواده شوند و فضای تربیتی خاصی برای دانشآموز ایجاد میشود.
نجفی پازکی معتقد است که اجرای نظام دورهای از این جهت اهمیت دارد که میتوان بر تربیت دانشآموزان در دوره اول ابتدایی که طلاییترین دوران زندگی است، تمرکز بیشتری داشت و در یک فرآیند مشخص از پایه اول تا سوم دبستان، شایستگیهای پایه را در دانشآموز ایجاد کرد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اجرای نظام دورهای برای سال تحصیلی جدید به صورت آزمایشی است تا پس از تولید محتوای لازم و آمادگی خانوادهها از سال تحصیلی آینده با وضعیت دقیقتر تعداد مدارس تحت پوشش را افزایش دهیم، بیان کرد: هیچ الزامی برای حضور معلمان و دانشآموزان در نظام دورهای وجود ندارد. با برنامهریزی انجامشده قطعاً از سال ۱۴۰۳ نظام دوری جای خود را میان معلمان و خانوادهها خواهد یافت و خانوادهها از آن استقبال خواهند کرد، چراکه شرایط تربیتی برای دوره اول ابتدایی به صورت ویژه برنامهریزی شدهاست.
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