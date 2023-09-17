ادامه کشفیات باند خانوادگی قاچاق سلاح و مهمات در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علی‌زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از ادامه کشفیات سلاح و مهمات غیر مجاز از باند خانوادگی قاچاق سلاح و مهمات که توسط اوباش به هلاک رسیده بودند خبر داد و اظهار داشت: روز گذشته با تلاش‌های اطلاعاتی و رصد انجام شده مخفیگاه دیگر اوباش در اسلام‌شهر شناسایی شد.

فرمانده انتظامی اسلام‌شهر افزود: با هماهنگی مقام محترم قضائی در عملیات انجام گرفته توسط عوامل سازمان اطلاعات فراجا شهرستان اسلام‌شهر، ۴ قبضه انواع سلاح کمری، تعداد ۴۴ تیر فشنگ جنگی، تعداد هشت عدد خشاب، تعداد شش بطری مشروبات الکلی خارجی، یک ثوب جلیقه ضد گلوله، یک تیغه چاقو به همراه دو نفر از منسوبین اوباش مذکور دستگیر شدند.

علیزاده عنوان داشت: همچون گذشته اجازه هیچ گونه ناامنی را نمی‌دهیم.