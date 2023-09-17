به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان امور دانشجویان، اولین جشنواره بازی های بومی- محلی دانشجویان بین المللی از فردا ۲۷ شهریور ماه تا ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲ به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد.

جشنواره بازی های بومی – محلی دانشجویان بین المللی درایران جزء اولین برنامه‌هایی است که در کشور برای دانشجویان بین المللی برگزار می‌شود، هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد فضای صمیمی، ورزشی و رقابتی به منظور معرفی فرهنگ‌ها گوناگون در بازی‌های بومی - محلی است تا دانشجویان بین‌المللی با فرهنگ‌های مختلف آشنا شوند.

برگزیده‌های این جشنواره به عنوان تیم های منتخب در نمایشگاه جاذبه های تحصیل که در آبان ماه در مصلی تهران برگزار می‌شود حضور خواهند داشت.