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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۰۸

در نشست‌ هوش مصنوعی در صنایع و معادن مطرح شد؛

شناخت ناکافی مدیران صنعتی از ظرفیتهای هوش مصنوعی

شناخت ناکافی مدیران صنعتی از ظرفیتهای هوش مصنوعی

عدم دسترسی به دادگان صنعتی، عدم شفافیت بازار و ضعف در رقابتی بودن بازار و شناخت ناکافی مدیران صنعتی از ظرفیتهای هوش مصنوعی از جمله مواردی بود که در نشست هوش مصنوعی در صنایع مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست‌ «هوش مصنوعی در صنایع و معادن» با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک و کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رشاد حسینی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک ضمن خیر مقدم به مهمانان به تشریح اولویت‌های برنامه‌های ستاد پرداخت و گفت: از جمله این برنامه ها می توان به حمایت از طرح‌های توسعه فناوری در قالب طرح‌های همکاری میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی، حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه صنایع و شرکت‌های بزرگ با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اشاره کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک، حمایت از طرح‌های تجاری‌سازی فناوری متناسب با نیاز های جامعه و اقتصاد، حمایت از برنامه‌های شتابدهی، مراکز نوآوری تخصصی، مشارکت در تدوین و به روز رسانی استانداردهای مرتبط با فناوری، حمایت از توسعه و ارتقاء هدفمند زیرساخت‌های تخصصی فناوری‌های اولویت‌دار و فعالیتهای ترویجی، فرهنگسازی و پذیرش فناوری، پایش و رصد فناوری در کشور را از دیگر برنامه های ستاد برشمرد.

حسینی تاکید کرد: راه حل توسعه سریع فناوری در کشور، تحریک سمت تقاضا است به طوری که شرکت‌های صنعتی، مالی و تجاری ترغیب به اعلام نیازها شوند تا شرکتهای دانش بنیان و هسته‌های نوآور بتوانند برای آن نیازها راه حل ارایه نمایند.

در ادامه نشست، میهمانان به طرح نقطه نظرات و موانع حوزه فعالیت خود در ارتباط با فناوری هوش مصنوعی و رباتیک پرداختند که از جمله آنها می توان به عدم دسترسی به دادگان صنعتی، جذب و نگهداشت منابع انسانی، عدم شفافیت بازار و ضعف در رقابتی بودن بازار، فرآیند اخذ مجوزهای مختلف از جمله مجوز پدافند غیر عامل و مجوز افتا، نیاز به مشارکت جدی نهادهای حاکمیتی برای اعتمادسازی، مکلف‌سازی و تسهیل‌گری، عدم وجود آزمایشگاه‌های تخصصی ارزیابی و اعتبارسنجی محصولات و خدمات هوش مصنوعی، عدم ظرفیت سازی برای پروژه های هوشمندسازی و هوش مصنوعی و شناخت ناکافی مدیران صنعتی از قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و راه‌کارهای هوش‌مصنوعی اشاره کرد.

در بخش جمع‌بندی، هادی عاشری، معاون ستاد با بیان اینکه توسعه فناوری هوش مصنوعی و رباتیک هدف اصلی ستاد است، حمایت از شرکت‌های خصوصی در بخش توسعه علم و فناوری را از وظایف اصلی ستاد برشمرد.

وی با نقل جمله ای از زنده‌یاد سعید کاظمی آشتیانی که گفته بود «امروز ما موثریم و فردا اثری از ما خواهد بود؛ تلاش کنیم فردا اثر خوبی به جا بگذاریم» اظهار امیدواری کرد که با تعامل موثر بین ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک، ستادهای اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و شرکت‌های فعال بتوان به دستاوردهای خوبی در حوزه ارتباط با صنعت و تحریک سمت تقاضا رسید.

کد مطلب 5887673
مهتاب چابوک

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