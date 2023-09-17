شناخت ناکافی مدیران صنعتی از ظرفیتهای هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست «هوش مصنوعی در صنایع و معادن» با همکاری ستاد توسعه فناوریهای هوش مصنوعی و رباتیک و کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی رایانهای برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رشاد حسینی، دبیر ستاد توسعه فناوریهای هوش مصنوعی و رباتیک ضمن خیر مقدم به مهمانان به تشریح اولویتهای برنامههای ستاد پرداخت و گفت: از جمله این برنامه ها می توان به حمایت از طرحهای توسعه فناوری در قالب طرحهای همکاری میان دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و صنعتی، حمایت از پروژههای تحقیق و توسعه صنایع و شرکتهای بزرگ با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اشاره کرد.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای هوش مصنوعی و رباتیک، حمایت از طرحهای تجاریسازی فناوری متناسب با نیاز های جامعه و اقتصاد، حمایت از برنامههای شتابدهی، مراکز نوآوری تخصصی، مشارکت در تدوین و به روز رسانی استانداردهای مرتبط با فناوری، حمایت از توسعه و ارتقاء هدفمند زیرساختهای تخصصی فناوریهای اولویتدار و فعالیتهای ترویجی، فرهنگسازی و پذیرش فناوری، پایش و رصد فناوری در کشور را از دیگر برنامه های ستاد برشمرد.
حسینی تاکید کرد: راه حل توسعه سریع فناوری در کشور، تحریک سمت تقاضا است به طوری که شرکتهای صنعتی، مالی و تجاری ترغیب به اعلام نیازها شوند تا شرکتهای دانش بنیان و هستههای نوآور بتوانند برای آن نیازها راه حل ارایه نمایند.
در ادامه نشست، میهمانان به طرح نقطه نظرات و موانع حوزه فعالیت خود در ارتباط با فناوری هوش مصنوعی و رباتیک پرداختند که از جمله آنها می توان به عدم دسترسی به دادگان صنعتی، جذب و نگهداشت منابع انسانی، عدم شفافیت بازار و ضعف در رقابتی بودن بازار، فرآیند اخذ مجوزهای مختلف از جمله مجوز پدافند غیر عامل و مجوز افتا، نیاز به مشارکت جدی نهادهای حاکمیتی برای اعتمادسازی، مکلفسازی و تسهیلگری، عدم وجود آزمایشگاههای تخصصی ارزیابی و اعتبارسنجی محصولات و خدمات هوش مصنوعی، عدم ظرفیت سازی برای پروژه های هوشمندسازی و هوش مصنوعی و شناخت ناکافی مدیران صنعتی از قابلیتها، ظرفیتها و راهکارهای هوشمصنوعی اشاره کرد.
در بخش جمعبندی، هادی عاشری، معاون ستاد با بیان اینکه توسعه فناوری هوش مصنوعی و رباتیک هدف اصلی ستاد است، حمایت از شرکتهای خصوصی در بخش توسعه علم و فناوری را از وظایف اصلی ستاد برشمرد.
وی با نقل جمله ای از زندهیاد سعید کاظمی آشتیانی که گفته بود «امروز ما موثریم و فردا اثری از ما خواهد بود؛ تلاش کنیم فردا اثر خوبی به جا بگذاریم» اظهار امیدواری کرد که با تعامل موثر بین ستاد توسعه فناوریهای هوش مصنوعی و رباتیک، ستادهای اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و شرکتهای فعال بتوان به دستاوردهای خوبی در حوزه ارتباط با صنعت و تحریک سمت تقاضا رسید.
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