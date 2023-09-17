به گزارش خبرگزاری مهر، نودوهفتمین نشست کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع ویژگیهای تصویرگری دینی دوشنبه ۲۷ شهریور برگزار میشود.
در این نشست محمدعلی کشاورز و محمدحسین صلواتیان از تصویرگران مطرح کتابهای کودک و نوجوان حضور دارند.
از نقشهای زیبای روی کاشیهای مساجد گرفته تا کتابهایی با درون مایهی دینی و مذهبی برای کودکان، میتوان گفت «تصاویر» نقش انتقال دهندهی اندیشهها، مفاهیم و عواطف دینی را ایفا میکنند.
تصویرگری کتاب، هنری است که به وسیلهی آن اندیشه، مفاهیم و عواطف درون متن، بهتر به مخاطب منتقل میشود. آگاهی هنرمند تصویرگر از روشهای متفاوت تصویرسازی و انتخاب روش مناسب، نقش زیادی در ایجاد ارتباط مؤثر مخاطب با تصویر و متن دارد.
تصویرگری کتابهایی که درون مایهی دینی دارند از حساسیت بیشتری برخوردار است و هنرمند تصویرگر علاوه بر لزوم آشنایی با مسائل تکنیکی تصویرگری و آشنایی با مخاطب کودک، با پیچیدگیها و دشواریهای بیشتری روبروست. اما به نظر میرسد در بسیاری از موارد شتابزدگی، مجموعهسازی و سادهانگاری، آفت تصویرگری در تولید کتابهای دینی کودک و نوجوان شده است.
با توجه به تجربههای دو مهمان این نشست در حوزه تصویرگری کتابهای دینی، در این نشست به مسائل پیرامون این حوزه توجه میشود.
نودوهفتمین نشست کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع «ویژگیهای تصویرگری دینی» دوشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در کتابخانه مرجع کانون واقع در مجتمع فرهنگی هنری شهید ملک شامران برگزار میشود.
علاقهمندان به حضور در این نشست از طریق فضای مجازی، میتوانند در اسکایروم به نشانی Livekpf.ir/ch/lib با گزینه مهمان وارد شوند.
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