به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تجهیز مبادی گمرکی کشور به دستگاههای ایکسری کانتینری با بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان و فناور داخل کشور، توافقنامه همکاری مشترکی فیمابین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و گمرک جمهوری اسلامی منعقد شده است.
در همین راستا، دفتر توسعه اقتصاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری درنظر دارد با همکاری مجموعههای علاقهمند به سرمایهگذاری در اجرای پروژههای احداث و تجهیز مجتمعهای ایکسری کانتینری بومی در کشور (۵۰ مجتمع طی دو سال)، نسبت به تامین مالی پروژههای مذکور اقدام کنند.
شرکتهای تامین سرمایه، موسسهها و هلدینگهای سرمایهگذاری و سکوهای تامین مالی علاقهمند به مشارکت مالی در این پروژه ملی میتوانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن ۰۲۱۸۳۵۳۲۳۱۴ تماس حاصل نمایند.
حداکثر مهلت ارسال کاربرگ مشارکت در پروژه (دانلود از طریق لینک زیر) پنجم مهرماه سال جاری اعلام شده است.
دانلود کاربرگ سرمایهگذاری و مشارکت در پروژه
ایمیل جهت ارسال کاربرگ: EDO@isti.ir (عنوان ایمیل ارسالی: فراخوان سرمایهگذاری ایکسری کانتینری + نام شرکت)
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