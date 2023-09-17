کشف بیش از ۴ تن پیاز زعفران قاچاق در سرایان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شکوهی راد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان سرایان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقا قضائی در بازرسی از کامیون، ۴ هزار و ۲۰۰ کیلو گرم پیاز زعفران قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی آن بنا برنظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان تصریح کرد: مأموران در این رابطه یک متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ شکوهی راد بر برخورد جدی با قاچاقچیان تأکید کرد و یاد آور شد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.