هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد هواشناسی زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ساعتی پیش با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از فردا دوشنبه تا چهارشنبه (۲۷ تا ۲۹ شهریور) باد و گردوخاک و وقوع تندباد لحظهای مناطق شمال و شرق استان را در برمی گیرد.
بر اساس این اطلاعیه وزش باد به نسبت شدید تا شدید و فعال شدن کانون گرد و خاک به کاهش شعاع دید و کاهش کیفیت هوا در مناطقی چون کلانشهر اصفهان، آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خمینی شهر، فرودگاه اصفهان، زواره، برخوار (دولت آباد)، خور و بیابانک، نجف آباد، ورزنه، مبارکه، لنجان (زرین شهر) و نائین منجر میشود.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان در این اطلاعیه نسبت به کاهش شعاع دید و افزایش عدد شاخص آلودگی هوا، احتمال خسارت به صنعت کشاورزی در مناطق شرق و شمال استان و اختلال در مسیر تردد به استانهای سمنان، خراسان جنوبی و قم هشدار داده و توصیه کرده است که هماستانی ها بویژه افراد آسیب پذیر جامعه مانند سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان از فعالیت در فضای باز طی این مدت بپرهیزند.
همچنین بر لزوم مدیریت و محافظت از صنایع حساس به گردوخاک، رعایت اصول بهداشتی برای کاهش اثرات ذرات گرد و خاک، استحکام سازههای موقت و احتیاط در تردد جادهای تاکید شده است.
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