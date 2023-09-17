افتتاح ۶۵ پروژه آموزشی و پرورشی در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که عصر یکشنبه به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، کلام‌الله صفری اظهار کرد: ۲ هزار طرح آموزشی و پرورشی در کشور به بهره‌برداری رسید که از این تعداد ۶۵ طرح مربوط به استان اردبیل بود.

وی تصریح کرد: این واحدهای آموزشی، پرورشی، ورزشی و توسعه فضاهای نمازخانه‌ای مربوط به شهر اردبیل و برخی دیگر از شهرهای استان است که زمینه افزایش سرانه آموزشی و پرورشی را فراهم می‌آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در حال حاضر سرانه فضاهای آموزشی این استان کمتر از میانگین کشوری است و حتی در برخی از مناطق و نواحی به ۲.۵ متر مربع می‌رسد که باید فکری سریع برای بازسازی و مرمت فضاهای فرسوده در شهرهای مختلف بکنیم.

صفری افزود: ۳۵۰ پروژه آموزشی و پرورشی هم اکنون به همت خیرین و نوسازی مدارس در حال اجرا است که از این تعداد ۲۵ پروژه نیز تا آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری رسیده تا امکان تحصیل دانش‌آموزان در این واحدهای آموزشی فراهم آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از ۲۶۰ مدرسه ابتدایی جز ۵۰ مدرسه که با شرایط خاصی روبه‌رو است، مابقی واحدهای آموزشی ابتدایی فعالیت خود را انجام می‌دهند و در ۵۰ مدرسه و اطراف آن شرایط خاص ترافیکی در ساعات ورود و خروج دانش‌آموزان اعمال خواهد شد.

صفری اضافه کرد: علاوه بر ارتقا و بهبود کیفی فضاهای آموزشی، ما سعی کردیم تا با توزیع کتب درسی و ارائه برنامه هفتگی دانش‌آموزان و ساماندهی نیروی انسانی، یکم مهرماه را روز بازگشایی مدارس و آغاز فعالیت آنها اعلام کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: در روزهای آینده مانور بازگشایی مدارس برای اعلام آمادگی مدیران برگزار خواهد شد تا نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت نیز مورد حمایت و همراهی قرار گیرد.