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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۵۳

عصر امروز؛

هیئت تجاری سیستان و بلوچستان عازم کشور عمان شد

هیئت تجاری سیستان و بلوچستان عازم کشور عمان شد

زاهدان- هیئت تجاری سیستان و بلوچستان به ریاست مدیرکل صمت این استان عازم شهر مسقط پایتخت کشور عمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن پور عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: اعزام هیئت تجاری سیستان و بلوچستان به جهت تقویت مراودات تجاری و اقتصادی در کشور عمان انجام می‌شود.

حسن پور افزود: در این سفر، توسط هیأت تجاری استان، بازدید از نمایشگاه سلامت، گردشگری، مواد غذایی و هتل‌داری کشور عمان، ملاقات با مقامات دولتی مرتبط با مسائل اقتصادی و بازرگانی شهر مسقط و همچنین دیدار با تجار و بازرگانان و فعالین اقتصادی این کشور انجام خواهد شد.

مدیرکل صمت استان سیستان و بلوچستان در ادامه تصریح کرد: بازدید از بنادر و مراکز تجاری و اقتصادی شهر مسقط، دیدار با ایرانیان سرمایه گذار مقیم کشور عمان، بازدید از مراکز اقتصادی بندر سویق و ملاقات با مدیران منطقه و ملاقات با مسئولین نمایشگاهی کشور عمان برای برپایی نمایشگاه توانمندی‌های تجاری استان در این کشور و همچنین همکاری مشترک در حوزه ایجاد پارک علم و فناوری و توسعه مراکز دانش بنیان و برگزاری نمایشگاه مشترک، از جمله برنامه‌های هیئت تجاری سیستان و بلوچستان در کشور عمان است.

شایان ذکر است، اعضای هیأت تجاری سیستان و بلوچستان به ریاست مدیرکل صمت و متشکل از تجار و سرمایه گذاران استان در حوزه‌های کشاورزی، معدن و تجارت و هیئت‌های تجاری این خطه پهناور از ۲۶ تا ۳۰ شهریورماه در قالب این سفر در کشور عمان حضور خواهند داشت.

کد مطلب 5887965

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