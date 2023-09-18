  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۵:۲۴

آغاز رزمایش مشترک عمان و قطر

آغاز رزمایش مشترک عمان و قطر

قطر و عمان به مدت دو هفته رزمایش نظامی مشترک (چشم شاهین ۱) برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، امروز (یکشنبه) با حضور نیروهای گارد امیری قطر و گارد سلطنتی عمان موسوم به «عین الصقر ۱» (چشم شاهین ۱) آغاز شد.

به نوشته پایگاه خبری الخلیج آنلاین، حساب اختصاصی گارد امیری قطر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رزمایش مشترک دو کشور به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.

این رزمایش در چارچوب تقویت همکاری مشترک بین دو کشور، تبادل تجربیات در زمینه امنیت و حفاظت شخصی انجام می‌شود.

گفتنی است با افزایش تنش‌های امنیتی در منطقه، نیروهای مختلف نظامی قطر و عمان نیز به طور مداوم این تمرینات را انجام می‌دهند.

این رزمایش‌ها با هدف توانمند سازی ارتش‌ها، اطلاع از آمادگی و افزایش تجربه نیروهای نظامی انجام می‌شود.

کد مطلب 5888144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها