آغاز رزمایش مشترک عمان و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، امروز (یکشنبه) با حضور نیروهای گارد امیری قطر و گارد سلطنتی عمان موسوم به «عین الصقر ۱» (چشم شاهین ۱) آغاز شد.

به نوشته پایگاه خبری الخلیج آنلاین، حساب اختصاصی گارد امیری قطر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رزمایش مشترک دو کشور به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.

این رزمایش در چارچوب تقویت همکاری مشترک بین دو کشور، تبادل تجربیات در زمینه امنیت و حفاظت شخصی انجام می‌شود.

گفتنی است با افزایش تنش‌های امنیتی در منطقه، نیروهای مختلف نظامی قطر و عمان نیز به طور مداوم این تمرینات را انجام می‌دهند.

این رزمایش‌ها با هدف توانمند سازی ارتش‌ها، اطلاع از آمادگی و افزایش تجربه نیروهای نظامی انجام می‌شود.