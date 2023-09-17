اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه نشست انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان با حضور بخشدار مرکزی شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

بخشدار مرکزی کنگان در این نشست مطالبی را در خصوص شرح و وظایف اعضای شورای اسلامی شهرستان مطرح کرد و نظارت مستقیم اعضای شورای اسلامی در شهرستان، شناخت مسائل و مشکلات شهرهای این شهرستان و مناطق و در میان مردم بودن را از اولویت‌های کاری اعضای شورای اسلامی شهرستان دانست و لازمه پیشرفت و توسعه در هر منطقه را شناخت کامل مسائل، همدلی، همکاری، رعایت و اجرای عدالت در انجام امور برشمرد.

در این جلسه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهرستان کنگان به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و از اقدامات انجام شده توسط شورا در یک سال گذشته گزارشی ارائه دادند.

در پایان ضمن رأی گیری برای سال سوم همانند سال گذشته علی شادمان به عنوان رئیس انتخاب شد.

همچنین به اتفاق آرا، ابراهیم بهمنی به سمت نایب رئیس و ابوذر حسین پور منشی شورای اسلامی شهرستان کنگان انتخاب شدند.