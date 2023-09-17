احداث بیش از ۶۰۰ کیلومتر فیبرنوری برای پوشش ارتباطی استان سیستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیک محمد بلوچ زهی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سیستان و بلوچستان از بهره برداری بیش از ۱۲۳ پروژه ارتباطی به مناسبت هفته دولت در سطح این استان خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز شاهد کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و نقاط روستایی استان هستیم بطوری که هم اینک مردم در دورترین نقاط این استان به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شده‌اند.

وی افزود: احداث ۴۶ سایت مخابراتی جدید و ارتقا ۶۸ سایت موجود به 3G /4G از اقدامات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سیستان و بلوچستان در بازه زمانی دهه فجر ۱۴۰۱ تاکنون است که موجب اتصال ۲۰۶ روستای این استان با جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۶۴ خانوار روستایی به شبکه ملی اطلاعات شده است.

بلوچ زهی با تاکید بر بهره گیری از روش‌ها و تجهیزات مناسب جهت توسعه ارتباطات تصریح کرد: در راستای پایداری ارتباطات، ارتقا تکنولوژی و توسعه تجهیزات بین سایت‌های ارتباطی و مراکز مخابراتی، بالغ بر ۶۲۴ کیلومتر فیبر نوری زمینی در شهرستان‌های تفتان، چابهار، دشتیاری، قصرقند، سراوان، سرباز، سیب و سوران، میرجاوه و نیکشهر جهت بهره مندی ۲۹۸ آبادی اجرا شده است.

به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، پروژه‌های افتتاح شده در هفته دولت با اعتباری بیش از ۴۳۱ میلیارد تومان از محل منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد دسترسی اهالی روستایی به اینترنت پرسرعت و پایدار سازی ارتباطات اجرا شده است.

نیک محمد بلوچ زهی با اشاره به افتتاح پروژه‌های ارتباطی شهرستان زاهدان در هفته دولت گفت: نصب و راه اندازی ۱۰ سایت جدید روستایی و ارتقا تکنولوژی ۲ سایت موجود به 3G /4G جهت اتصال ۲۲ روستای این شهرستان به شبکه ملی اطلاعات و و احداث ۹ سایت مخابراتی شهری ازجمله پروژه‌های اجرا شده در این شهرستان به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارائه خدمات ارتباطی به زوار در ایام اربعین حسینی گفت: در راستای پایداری ارتباطات در بازارچه مرزی ریمدان، چهار کر فیبر نوری به صورت رایگان در اختیار مخابرات منطقه و نیروی انتظامی قرار گرفت و جهت بهبود پوشش ارتباطی بازارچه علاوه بر فعال بودن رومینگ اپراتور همراه اول، سایت مخابراتی جدید نیز توسط اپراتور ایرانسل از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احداث شده است.

بلوچ زهی تشریح کرد: بهینه سازی سایت‌های جاده‌ای همراه اول جهت کاهش حداکثری قطعی‌ها، استقرار BTS سیار توسط اپراتور همراه اول در برخی نقاط فاقد ارتباط جاده‌ای، حضور نماینده شرکت ارتباطات زیرساخت استان برای رفع مشکل‌ها و توزیع سیم‌کارت مدت دار از جمله اقدامات این اداره کل در این حوزه محسوب می‌شود.

بنابه این گزارش، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش در یکی از پیامرسان های بومی اعلام کرد که در دو سال گذشته با اعتباری بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان، ضمن ۱۲۰۰ کیلومتر فیبرکشی، بیش از ۷۷۰ روستای جدید در استان سیستان و بلوچستان به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شده است.

به گفته وی تا پایان امسال ضمن اتصال همه روستاهای بالای بیست خانوار این استان به شبکه ملی اطلاعات، پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها نیز در این استان آغاز می‌شود.