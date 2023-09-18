معرفی ۱۰ روستای هدف گردشگری در اردبیل

حامد کیخسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در قالب روستاهای هدف گردشگری احیا و مرمت این روستاها برای جلب و جذب گردشگران انجام می‌شود و در ساختار کالبدی روستاها شکلی متفاوت و جذاب اجرایی و عملیاتی می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش از این روستاهایی نظیر موئیل در مشگین‌شهر، سردابه در اردبیل، شال در خلخال و اسبو در سرعین به عنوان روستاهای هدف گردشگری معرفی شده بودند که مجوز ۱۰ روستای هدف گردشگری نیز امسال گرفته شده تا معرفی، احیا و مرمت این روستاها را با نگاه جذب گردشگران شاهد باشیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: در قالب بافت با ارزش روستاها نیز اقدامات خوبی در این استان انجام شده و بنیاد مسکن تلاش کرده تا در برخی از روستاهای شمال و جنوب استان مناطق با بافت با ارزش روستایی را احیا، مرمت و معرفی کند.

کیخسروی افزود: تمام تلاش ما بر این است تا در قالب روستاهای هدف گردشگری بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا در کنار حضور گردشگران، تولید ثروت و ارزش افزوده بیشتر روستاییان با تنوع تولید و عرضه محصولات متنوع انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار تمرکز و توجه جدی به توسعه روستاهای با هدف گردشگری، سعی خواهیم کرد تا بازنگری طرح‌های هادی را نیز انجام دهیم که از یک‌هزار و ۲۰ روستا، ۱۰ درصد طرح‌های هادی همه ساله مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

کیخسروی اضافه کرد: در بحث مرمت، بازسازی و اجرای طرح‌های هادی با جلوگیری از آشفتگی بصری سعی بر این است تا ضوابط بازگشایی معابر و قوانین خاص در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل بیان کرد: در اکثر روستاهای استان طرح هادی یا در مرحله اجرا بوده و یا مرحله نهایی بازنگری را سپری می‌کند که انتظار می‌رود در این حوزه اقدامات و فعالیت‌های مؤثری انجام شود.