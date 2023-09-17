علیرضا غریبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای برگزاری ویژهبرنامههای هفته دفاع مقدس در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامههایی در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون هزار و ۸۰۰ برنامه به دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان بوشهر ارسال شده است، اضافه کرد: پیشبینی میشود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس در این استان برگزار شود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به برنامهریزی برای تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس ادامه داد: در دیدار با رهبر معظم انقلاب بخشی از همسران شهدا تجلیل میشوند.
وی تاکید کرد: تعدادی از رزمندگانی که در عرصه فرهنگی نیز در حال حاضر در حال تلاش هستند در هفته دفاع مقدس مورد تجلیل قرار میگیرند.
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