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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۴۹

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بوشهر:

۲۵۰۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در استان بوشهر برگزار می‌شود

۲۵۰۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر گفت: امسال ۲ هزار و ۵۰۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در استان بوشهر برگزار می‌شود.

علیرضا غریبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه‌هایی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هزار و ۸۰۰ برنامه به دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان بوشهر ارسال شده است، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس در این استان برگزار شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس ادامه داد: در دیدار با رهبر معظم انقلاب بخشی از همسران شهدا تجلیل می‌شوند.

وی تاکید کرد: تعدادی از رزمندگانی که در عرصه فرهنگی نیز در حال حاضر در حال تلاش هستند در هفته دفاع مقدس مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

کد مطلب 5888101

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