ارتش سودان به بمباران کور در خارطوم روی آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در ادامه تشدید تنشها میان طرفین درگیری در سودان، نیروهای پشتیبانی سریع روز یکشنبه با صدور بیانیهای نیروهای ارتش به فرماندهی البرهان را به حملات کور و بیهدف ضد مراکز دولتی، زیرساختها و مناطق غیرنظامی متهم کرد.
در بیانیه نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی ژنرال «محمد حمدان دوقلو» معروف به حمیدتی آمده است که «نیروهای مسلح سودان به طور هدفمند مراکز دولتی و زیرساختهای اساسی از جمله ساختمان وزارت دادگستری، ساختمان اداره مالیات، ساختمان اداره استاندارد، شرکت نفتی موسوم به «النیل» و مناطق مسکونی و بازارها را در خارطوم بمباران میکنند.»
بیانیه نیروهای پشتیبانی سریع، دقایقی پس از صدور بیانیه ارتش سودان منتشر شد که در بیانیه ارتش، نیروهای پشتیبانی سریع را به «خرابکاری مداوم و تخریب سیستماتیک تأسیسات و زیرساختها در کشور» متهم کرد.
هفته گذشته، نیروهای پشتیبانی سریع ارتش سودان را به کشته شدن ۱۰۴ نفر و زخمی شدن صدها نفر متهم کرد، در حالی که دفتر سخنگوی رسمی ارتش سودان این ادعاها را رد کرد و تاکید کرد که هواپیماهای جنگی ارتش تجمعات نیروهای پشتیبانی را مطابق با اقدامات بشردوستانه بین المللی بمباران کردند. قوانین و اصول درگیری نظامی
لازم به ذکر است که از نیمه آوریل گذشته، ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع درگیر جنگ هستند و تلاشهای آتش بس راه به جایی نبرده است. این جنگ ۵ هزار کشته برجای گذاشته است که بیشتر آنها را غیرنظامیان تشکیل میدهند و همچنین بیش از ۱۲ هزار نفر هم زخمی شدهاند. بیش از ۵ میلیون نفر هم بر اثر این درگیری آواره شدهاند.
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