به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داد که در بازه زمانی ماه مه تا ماه سپتامبر نزدیک به ۱۲۰۰ کودک بر اثر حصبه و سوء تغذیه در اردوگاه‌های پناهجویان سودانی و اتیوپیایی جان باخته‌اند و ممکن است ده‌ها هزار کودک دیگر نیز تا آغاز سال میلادی آینده جان خود را از دست بدهند.

آلن مینا مسئول بهداشت عمومی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود: ۳۱۰۰ مورد دیگر مشکوک به حصبه و ۵۰۰ مورد مشکوک به وبا نیز در همین بازه زمانی در بخش‌های دیگر سودان گزارش شده و افزون بر آن تب استخوان شکن و مالاریا نیز شیوع پیدا کرده است.

سازمان ملل متحد زنگ خطر را در رابطه با تاثیر بحران سیاسی کنونی در سودان روی اوضاع بهداشتی کودکان به صدا در آورده است.

«جیمز الدر» سخنگوی یونیسف در سخنانی اعلام کرد که این سازمان بین‌المللی نگران آن است که از هم‌اکنون تا پایان سال جاری میلادی در نتیجه نادیده‌گرفتن شدید غیرنظامیان و حمله مداوم به تاسیسات بهداشتی و غذایی هزاران نوزاد فوت کنند.

الدر تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر ۳۳۳ هزار کودک در سودان جان خود را از دست بدهند و خدمات غذایی در نتیجه درگیری‌های جاری میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع سودان از هم فرو بپاشد.

وی تاکید کرد: ۵۵ هزار کودک به صورت ماهانه به درمان سوء تغذیه شدید نیاز دارند. در خارطوم تنها یک مرکز از میان ۵۰ مرکز و در دارفور نیز تنها یک مرکز از میان ۱۰ مرکز خدمات غذایی مشغول به فعالیت است.

گفتنی است از ابتدای درگیری میان ارتش سودان به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع این کشور به فرماندهی ژنرال حمیدتی نزدیک به ۷۵۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۷ میلیون نفر دیگر آواره شده‌اند.