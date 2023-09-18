۱۲۰۰ زنجانی برای دریافت تسهیلات در بافت فرسوده ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کردلو صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، به آمار ثبت نام تسهیلات بافت فرسوده در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن در استان زنجان به آدرس اینترنتی https://saman.mrud.ir اشاره کرد و اظهار داشت: از پایان سال ۱۴۰۰ نیز حدود یک هزار و ۲۰۲ واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری در شهرستان‌های زنجان، ابهر، خرمدره و قیدار برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: از این تعداد هم ۶۰۸ واحد مسکونی در بافت فرسوده به بانک معرفی شده است.

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازافرینی راه و شهرسازی زنجان، گفت: همچنین از این تعداد ۴۸۸ واحد مسکونی منجر به انعقاد قرار داد شده (عاملیت سال ۱۴۰۰) که ۲۰۰ واحد مسکونی هم دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد هستند.

کردلو تاکید کرد: اگرتامین اعتبار از سوی شرکت بازآفرینی شهری محقق شود مابقی متقاضیانی که در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن ثبت نام کردند به بانک معرفی خواهند شد و ثبت نام از متقاضیان در بافت‌های مذکور در سامانه فعال خواهد شد