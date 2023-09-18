کلام الله صفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت نامناسب سرانه آموزشی و فضاهای پرورشی در اردبیل اظهار کرد: سرانه کشوری آموزشی و پرورشی ۶ مترمربع است که در سند تحول ۸ مترمربع قید شده است.

وی خاطرنشان کرد: در استان اردبیل این سرانه به طور متوسطه ۴ یا ۳ مترمربع است اما دردآور اینکه سرانه فضای آموزشی در ناحیه یک اردبیل میانگین ۲.۵ تا ۳ مترمربع برآورد شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: در ناحیه یک اردبیل ۴۶ مدرسه تخریبی و در ناحیه دو نیز ۲۷ مدرسه تخریبی و فرسوده داریم که باید فکری اساسی برای مردمت و بازسازی و احیای آنها داشته باشیم.

صفری تصریح کرد: برخی دست‌های مافیایی و وابسته به قدرت در تلاش هستند تا حکم خلع ید از برخی واحدهای آموزشی را توسط مراجع قضائی بگیرند که این خود آسیب آفرین در آستانه بازگشایی مدارس است.

وی اجرای ۳۷۰ پروژه آموزشی و پرورشی را در سطح استان اردبیل یادآور شد و بیان کرد: برای این پروژه‌ها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان منابع هزینه می‌شود که برخی از این واحدها تا مهرماه بازگشایی می‌شود.

تحصن صنفی به حداقل رسیده است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل به فراخوان انجام شده در آستانه بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: قطعاً دشمنان در آستانه بازگشایی مدارس فراخوان‌های متعددی را صادرمی کنند تا فضای آموزشی و پرورشی را به آشوب و ناامنی بکشانند.

صفری از مدیران آموزش و پرورش و اولیا خواست؛ زمینه آرامش و آسایش بیشتر در مدارس و نشاط و سرزندگی را فراهم کرده و در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن آگاه و بصیر عمل کنند.

وی گفت: در هشت سال گذشته یک تحصن در کشور توسط معلمان انجام نشد اما در همین ۱۲ ماه ۱۸ تحصن براساس مطالبات صنفی و معاش معلمان رخ داده که عمده آنها با تحریک رسانه‌های بیگانه بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل مسئولیت سنگین مدیران جهادی و پرتلاش را در حفظ آرامش فضای مدرسه و آراستگی آن یاد آورد شد و بیان کرد: بیش از ۸۰ میلیارد تومان تجهیزات هنرستانی و ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات شبانه روزی در مدارس اردبیل توزیع شده است.

۱۲۰ درصد اوراق نهایی کشور در اردبیل اصلاح شد

صفری تأثیر ۶۰ درصدی معدل دانش آموزان پایه دوازدهم و اصلاح الکترونیکی اوراق نهایی را زمینه ساز نظام آموزشی و پرورشی عادلانه دانست و گفت: بیش از ۷۸ مدیر و عوامل اجرایی در برگزاری امتحانات نهایی مشارکت و همکاری داشته و ۱۲۰ درصد اوراق نهایی کشور توسط معلمان استان اردبیل تصحیح شده است.

وی افزود: مدیران حق ندارند معلمان بدحجاب و یا بی حجاب همراه با آرایش و کاشت ناخن را به مدرسه راه داده بلکه بهتر است شأن معلمان با پوشش مناسب حفظ شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تعامل مدیران با معاونان را در مدارس به همراه اصلاح امور یادآور شد و گفت: قانون رتبه بندی معلمان در دولت سیزدهم با تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان اجرایی شد و ما در این استان این قانون را به درستی اجرا کردیم.

صفری اظهار کرد: ۱۱ هزار و ۸۰ نفر از معلمان نسبت به رتبه خود در سطح استان معترض بودند که همه این معترضان ارتقای رتبه یافتند.

وی به پرداخت معوقه ۱۲ ماهه سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۲۸ و ۲۹ شهریورماه مانور بازگشایی مدارس برگزار و از اول مهرماه دانش آموزان با کتاب و برنامه درسی راهی مدرسه می‌شوند تا از کلاس‌های درس استفاده کنند.