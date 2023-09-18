نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم ذکری نماینده سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) صبح دوشنبه برای بررسی ظرفیتهای باغستان سنتی قزوین و ثبت جهانی این میراث زنده نیاکان به قزوین سفر کرد.
در این برنامه کیایی راد رئیس مؤسسه پژوهشهای، برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی نیز نماینده فائو را همراهی میکند.
قرار است در نشست تخصصی ظرفیتهای باغستانی سنتی قزوین برای، ثبت این میراث زنده نیاکان در جیاس مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
گفتنی است سلیم ذکری طی دو روز از باغستان سنتی قزوین هم بازدید خواهد کرد و در صورت تأیید نهایی فائو باغستان سنتی قزوین در جیاس ثبت جهانی خواهد شد.
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