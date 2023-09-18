مسائل فرهنگی مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد شفائی صبح امروز دوشنبه در جلسه ویدئو کنفرانس صالحین استان سیستان و بلوچستان که با حضور نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه شهرستان‌ها برگزار شد، افزود: یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که نیاز امروز جامعه هست تا به آن توجه شود، مسئله فرهنگی است؛ در عرصه فرهنگی تلاش سپاه این بود که بتواند اقدامات تأثیرگذاری را ذیل قرارگاه فرهنگی استان انجام دهد.

وی با بیان این مطلب که سپاه به عنوان حافظ انقلاب و دستاوردهای آن وظیفه دارد در تمامی عرصه‌هایی که برای حفاظت از آن نیاز است وارد شود، تاکید کرد: ما در زمینه اقدامات فرهنگی شاهد این بودیم که روز به روز بر تجربه و داشته‌های بچه‌های ما افزوده شده و کارها امروز با کیفیت بهتری برگزار می‌شود.

شفائی تصریح کرد: حلقه‌های صالحین یکی از برنامه‌های فرهنگی، تربیتی سپاه استان است و با توجه به داشته‌هایی که داریم، توانسته‌ایم دوره‌های آموزشی خوبی برگزار کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم و باید بتوانیم از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علم آموزی، ورزش، اشتغال و غیره مساجد بیشترین بهره را ببریم تا بتوانیم تأثیرگذاری بیشتری را بر جامعه هدف بگذاریم.