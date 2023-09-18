بیش از ۶۰ پایگاه اکرام و ایتام در خراسان رضوی برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید غلامی اظهار کرد: به مناسبت ایام دهه پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) و رحلت پیامبر (ص) بیش از ۶۰ پایگاه اکرام و ایتام در خراسان رضوی از ۲۳ تا ۲۵ شهریور برپا شد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی گفت: بیش از ۱۵ پایگاه اکرام و ایتام در مبادی ورودی شهر مشهد، حرم مطهر رضوی (صحن غدیر)، مسیر پیاده روی زائران در سطح شهر نسبت به جذب حامی و کمک‌های نقدی برای فرزندان ایتام و محسنین فعال بودند.

وی با اشاره به پیش بینی جذب بیش از ۲۰۰۰ حامی توسط پایگاه‌های اکرام و ایتام استان در دهه پایانی ماه صفر، افزود: در حال حاضر ۱۵۲ هزار نیکوکار در استان از ۱۲ هزار فرزند یتیم و ۳۵ هزار فرزند محسنین حمایت می‌کنند.