اعلام داوران در غیاب تیم های لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته پنجم لیگ برتر به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۹ شهریور

* ملوان انزلی و پیکان تهران

داوران: شبیر بهروزی، سیدیعقوب حجتی، علی رعیت، حسین زیاری ناظر: محسن قهرمانی

* هوادار تهران و تراکتور

داوران: علی بای، امیرمحمد داودزاده، محسن سلطانی، احمد محمدی ناظر: ایرج نظری

* صنعت نفت آبادان و گل گهر سیرجان

داوران: وحید زمانی، حمید نادری، بهمن عبدالهی، میثم حیدری ناظر: حسین خانبان

پنجشنبه ۳۰ شهریور

* مس رفسنجان و آلومینیوم اراک

داوران: سید وحید کاظمی، محمدعلی پورمتقی، امین زاهدی، مهرداد خسروی ناظر: ابوطالب طاهریان

* استقلال خوزستان و ذوب آهن اصفهان

داوران: امیر ایار، حسین مرادی، علی احمدی، فرزاد منصوری ناظر: نادر جعفری

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر در حالی پیگیری می‌شود که بازی پرسپولیس مقابل استقلال تهران، همچنین شمس آذر قزوین با نساجی مازندران به همراه بازی سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان به دلیل شروع لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ آسیا به تعویق افتاد.