«اجابت» به تدوین رسید/ قصه شفا خواستن برای پدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «اجابت» به تهیه کنندگی و کارگردانی امیرهوشنگ کریمی به مرحله تدوین رسید.

«اجابت» که فیلمی در گونه مذهبی است در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) فیلمبرداری شد تا پس از پایان مراحل پس تولید، آماده نمایش شود.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «پدری درگیر مریضی سخت شده است و پزشکان از آن قطع امید کرده‌اند. دختر بچه ۷ ساله این پدر که علاقه زیادی به او دارد همراه مادر برای شفا خواستن پدر و واسطه قرار دادن سیدالکریم به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) راه می‌افتند که اتفاقاتی در این مسیر رخ می‌دهد …»

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از بازیگران: ساغر خانلری، آی سودا سعیدی با هنرمندی اکبر مددی مهر، دستیار یک کارگردان: محمدرضا واحدی، دستیار دو کارگردان: ایمان حسینی، فیلمبردار: حسن اسدی، دستیار یک فیلمبردار: محسن اسدی.