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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۰۷

طی تفاهم‌نامه با وزارت کشور؛

۴۷ بانوی سرپرست خانوار خراسان شمالی شاغل شدند

۴۷ بانوی سرپرست خانوار خراسان شمالی شاغل شدند

بجنورد- مدیرکل دفتر امور بانوان خراسان شمالی از ایجاد شغل برای ۴۷ نفر از بانوان استان از طریق انعقاد تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی وزارت کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا معینی یکتا ظهر دو شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار حدود ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی در حوزه مشاغل خانگی و تبصره ۱۶ و ۱۸ در سال اخیر به کارآفرینی بانوان استان تعلق گرفته است.

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان شمالی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون پرداخت تسهیلات در حوزه بانوان رشد خوبی داشته است.

وی از عقد تفاهم نامه‌هایی با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با هدف کارآفرینی اجتماعی و در جهت توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار استان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده در این طرح برای ۴۷ نفر از بانوان در ۵ حوزه خیاطی، فروشندگی، پرورش دام سبک، آشپزی، فرش دستباف ایجاد اشتغال شد.

معینی یکتا ادامه داد: همچنین با پیگیری و عقد تفاهم نامه با معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای تهیه لوازم مصرفی به کارآفرینان جهت اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار در استان اختصاص یافت.

وی با اشاره به اهمیت کارآفرینی و ایجاد اشتغال جهت توانمند سازی بانوان بد سرپرست و بی سرپرست استان، عنوان کرد: در این راستا با پیگیری‌های انجام شده با همکاری صندوق کارآفرینی امید به ۲۰ نفر از بانوان استان تسهیلات پرداخت شد.

کد مطلب 5888543

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