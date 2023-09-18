۴۷ بانوی سرپرست خانوار خراسان شمالی شاغل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا معینی یکتا ظهر دو شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار حدود ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی در حوزه مشاغل خانگی و تبصره ۱۶ و ۱۸ در سال اخیر به کارآفرینی بانوان استان تعلق گرفته است.

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان شمالی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون پرداخت تسهیلات در حوزه بانوان رشد خوبی داشته است.

وی از عقد تفاهم نامه‌هایی با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با هدف کارآفرینی اجتماعی و در جهت توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار استان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده در این طرح برای ۴۷ نفر از بانوان در ۵ حوزه خیاطی، فروشندگی، پرورش دام سبک، آشپزی، فرش دستباف ایجاد اشتغال شد.

معینی یکتا ادامه داد: همچنین با پیگیری و عقد تفاهم نامه با معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای تهیه لوازم مصرفی به کارآفرینان جهت اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار در استان اختصاص یافت.

وی با اشاره به اهمیت کارآفرینی و ایجاد اشتغال جهت توانمند سازی بانوان بد سرپرست و بی سرپرست استان، عنوان کرد: در این راستا با پیگیری‌های انجام شده با همکاری صندوق کارآفرینی امید به ۲۰ نفر از بانوان استان تسهیلات پرداخت شد.