عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه دوم پارس جنوبی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باغبان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات تعمیرات اساسی یک اقدام پیشگیرانه به منظور افزایش سطح در دسترس بودن و ارتقای قابلیت اطمینان واحدهای تولید گاز و همسو با تولید حداکثری و پایدار انجام می‌شود.

باغبان اجرای اصولی تعمیرات اساسی را در بلند مدت با اهمیت برشمرد و یادآور شد: انجام به موقع تعمیرات اساسی موجب کاهش هزینه‌های تعمیراتی، کاهش تعمیرات اضطراری تجهیزات و واحدها و افزایش طول عمر آنان، کاهش ریسک‌های ایمنی و زیست محیطی و افزایش راندمان فرآیندها می‌شود.

وی با اشاره به واحدهایی که در آن‌ها تعمیرات اساسی صورت گرفته است، افزود: تعمیرات اساسی در تمامی واحدهای پالایشگاهی از جمله ردیف‌های گازی، واحد تثبیت میعانات گازی، واحد گوگردزدایی و … با ضوابط کامل ایمنی و فنی انجام شده است که به همین منظور در یک بازه ۱۳ روزه، با انجام هزار و ۴۸۰ دستورکار تعمیراتی در این واحدها، این تعمیرات خاتمه یافت.

مدیر پالایشگاه دوم پارس جنوبی افزود: واحد آب، برق و بخار نیز مهم‌ترین واحدی بوده است که کار تعمیرات اساسی با نهایت سرعت و البته دقت در آن به اتمام رسیده است.

مدیر پالایشگاه دوم با اشاره به ضرورت حمایت از قطعات ایرانی و تولید داخل گفت: در این تعمیرات اساسی، ۵۱ تجهیز بزرگ به درخواست واحدهای فرآیندی و بازرسی فنی، دمونتاژ، تمیزکاری و مورد بازرسی فنی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۱ مورد تعویض خط لوله، ۴۸ درخواست تعویض پیچ و مهره فرسوده و ۲۸۰ شیر اعم از شیرهای دستی و کنترلی، تعویض و تعمیر شده اند و کالیبراسیون ۵۷ عدد شیر ایمنی نیز به صورت کامل انجام شده است که استفاده از قطعات ایرانی و حمایت از تولید داخل در تمامی موارد در دستور کار بوده است.

مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به حجم کار صورت گرفته گفت: در این بازه تعمیرات اساسی بالغ بر ۸۷ هزار نفر ساعت کار برنامه ریزی، و اجرا شده است که بیش از ۲۶۰۰ مجوز کار نیز صادر و به ثبت رسیده است.

پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی، با تولید روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین، ۳۵۰ تن گوگرد و ۵۸ هزار بشکه میعانات گازی در روز، رکورد دار تولید در بین پالایشگاه‌های دوفازی است که هم اکنون برای ایفای نقش حیاتی و بااهمیت خود به مدار تولید پایدار و حداکثری بازگشته است.